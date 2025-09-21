Diese Trading-Chance hatten wir den Abonnenten im Express-Service vom 03. September präsentiert und um 08. September konnten wir bereits eine Treffermeldung veröffentlichen. Aus 8,49 Prozent Aktiengewinn wurden 21 Prozent und wer das vorgeschlagene Hebel-Zertifikat gekauft hat, liegt zum Wochenende mit über 70 Prozent Gewinn vorn. Damit auch Leser, die noch immer nicht zu unseren Abonnenten gehören einen Eindruck von den konkreten Trading-Ideen bekommen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS