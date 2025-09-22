In der vergangenen Woche gab es einige spannende Insider-Transaktionen bei Nvidia, Tesla & Co. Häufig stehen solche Käufe und Verkäufe in dem Verdacht, mit geheimem Wissen zusammenzuhängen. Kommt es zu einem Insider-Verkauf oder -Kauf, so stehen die Transaktionen schnell in Verdacht, dass diese auf Basis von geheimem Wissen erfolgt sind, die der Rest der Wall Street noch nicht hat.Allerdings unterliegen diese Transaktionen strengen regulatorischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE