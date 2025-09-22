Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA:
Mutares erhält unwiderrufliches Angebot von Fouré Lagadec (SNEF Group) zum Kauf des Portfoliounternehmens Clecim- Anbieter von High-End-Lösungen für Stahlverarbeitungslinien - Erfolgreiche Transformations- und Optimierungsprozesse nach Carve-out mit einem ROIC von mehr als 10x - Umsatz von ca. EUR 55 Mio. - Abschluss voraussichtlich im vierten Quartal 2025
Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat von Fouré Lagadec, einer Tochtergesellschaft von SNEF, ein unwiderrufliches Angebot zum Kauf des
