RENK Group-Aktien ISIN: DE000RENK730 konnten am Montag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 6,24 Prozent am Handelsplatz Xetra der Top-Performer im MDAX. Wenn man die Bewertungen auf finanzen.net anschaut, findet man 5 x kaufen und 3 x halten, die Kursziele liegen im Bereich zwischen 49,50 Euro und 90,00 Euro. Vier von acht Analysten sehen einen Kursgewinn, das höchste Kursziel weist eine Gewinnerwartung von rund 22 Prozent auf. RuMaS hat ...

