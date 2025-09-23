Haben Sie schon einmal von MASH gehört? Was in aller Kürze für metabolisch assoziierte Steatohepatitis steht, hat man früher schlicht "Fettleber" genannt. Medikamente gegen die Erkrankung, an der Untersuchungen zufolge rund 6 % der Amerikaner leiden sollen, gelten als der neue Trend auf dem Biotech-Markt. Insgesamt ist jeder dritte übergewichtige Mensch betroffen. Da viele Patienten zunächst keine Symptome haben, gilt MASH als besonders tückisch. Die Diskussion um das Krankheitsbild könnte viele Betroffene zu Patienten machen, die Medikamente einnehmen - für einige Unternehmen aus der Branche ist das eine sehr gute Nachricht. Für einen kleinen Nebenwert könnte der Hype um MASH sogar alles verändern.

