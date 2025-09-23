Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Zürich, 23. September 2025: Die Xlife Sciences AG (SIX: XLS) hat heute ihren Halbjahresbericht 2025 veröffentlicht. Das erste Halbjahr stand im Zeichen der konsequenten Vorbereitung auf die Kapitalmärkte. Mit der Einreichung des F-4-Prospekts durch die VERAXA Biotech AG wurde ein entscheidender Schritt in Richtung NASDAQ-Listing vollzogen. Dies war ein wichtiger Meilenstein, sowohl für VERAXA als auch für Xlife Sciences als Inkubator.
Der vollständige Halbjahresbericht 2025 der Xlife Sciences AG steht unter www.xlifesciences.ch/news-kennzahlen im Bereich «Finanzberichte» als PDF-Dokument zum Download bereit.
Operative Höhepunkte im ersten Halbjahr 2025
Diese Entwicklungen verdeutlichen die Internationalisierung der Xlife Sciences-Plattform und bereiten die Portfoliogesellschaften auf kapitalmarktrelevante Erfolge vor.
Finanzkennzahlen H1 2025
Aus der Erbringung von Dienstleistungen an unsere Projektgesellschaften erzielten wir im ersten Halbjahr 2025 (per 30. Juni 2025) einen Umsatzerlös von CHF 354.321.- (Vorjahresperiode: CHF 349.818.-). Das Ergebnis (unverwässert) je Aktie beträgt CHF -0.53.- (Vorjahresperiode: CHF 0.08.-). Die Bilanzsumme beläuft sich auf CHF 536.3 Mio. (Vorjahresperiode: CHF 509.9 Mio.). Das Eigenkapital beträgt CHF 391.9 Mio. (Vorjahresperiode: CHF 367.0 Mio.). Die liquiden Mittel beliefen sich per Ende Juni 2025 auf CHF 51.553.- (per Ende Juni 2024: CHF 99.776.-).
Ausblick für die zweite Jahreshälfte 2025
Die Prioritäten für das zweite Halbjahr sind klar definiert:
Oliver R. Baumann, CEO der Xlife Sciences AG, kommentiert: «Das bevorstehende NASDAQ-Listing von VERAXA ist mehr als ein Einzelevent, es ist der exemplarische Beweis für die Funktionsfähigkeit unseres Inkubationsmodells. Gemeinsam mit unseren internationalen Partnern legen wir die Basis für nachhaltige Wertsteigerung und globale Sichtbarkeit.»
