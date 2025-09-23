Die Schlagzeilen an der Wall Street reißen nicht ab: Walt Disney sorgt mit dem Comeback von "Jimmy Kimmel Live!" nach kurzer Suspendierung für Gesprächsstoff, während die Aktie trotz prominenter Fürsprecher unter Druck bleibt. Bei Apple hellt sich die Stimmung dagegen auf - starke iPhone-Nachfrage und ein Rekordkursziel von 310 Dollar lassen Anleger hoffen. Auch Tesla rückt mit Fortschritten beim Robotaxi, neuen Analysteneinschätzungen und (politischer) Nähe zu Donald Trump wieder ins Rampenlicht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
