Von Abnehm-Spritze zum Leber-Heiler: Warum Investoren jetzt doppelt profitieren können!

Haben Sie schon einmal von MASH gehört? Was in aller Kürze für metabolisch assoziierte Steatohepatitis steht, hat man früher schlicht "Fettleber" genannt.

Medikamente gegen die Erkrankung, an der Untersuchungen zufolge rund 6% der Amerikaner leiden sollen, gelten als der neue Trend auf dem Biotech-Markt. Insgesamt ist jeder dritte übergewichtige Mensch betroffen. Da viele Patienten zunächst keine Symptome haben, gilt MASH als besonders tückisch. Die Diskussion um das Krankheitsbild könnte viele Betroffene zu Patienten machen, die Medikamente einnehmen - für einige Unternehmen aus der Branche ist das eine sehr gute Nachricht. Für einen kleinen Nebenwert könnte der Hype um MASH sogar alles verändern.

Fettleber sorgt für 18% Wachstum - jedes Jahr

Untersuchungen von Data Intelligence prognostizieren, dass der globale Umsatz mit MASH-Medikamenten von etwa 7,9?Mrd.USD im Jahr 2024 auf über 30?Mrd.USD bis 2033 anwächst - das wäre ein Wachstum um satte 18% jedes Jahr. Der Clou aus Sicht der Pharmaindustrie und findigen Investoren ist allerdings, dass MASH zwei Hauptursachen hat - Adipositas und Diabetes, die sich ebenfalls wechselseitig bedingen. Die seit einigen Jahren verfügbaren Abnehm-Spritzen helfen also auch gegen MASH. Studien haben gezeigt, dass sie Leberfett abschmelzen und Entzündungswerte senken. Aktuelle Forschungsansätze greifen deshalb bekannte Wirkstoffe wie GLP-1-Rezeptoragonisten auf oder setzen auf neuartige Wirkprinzipien wie FGF21-Analoga.

Novo Nordisk: Abnehmspritze hilft auch gegen MASH

Diät-Spritzen-Pionier Novo Nordisk hat für seinen Wirkstoff Wegovy bei der US-Arzneimittelaufsicht FDA eine beschleunigte Untersuchung zur Wirksamkeit bei MASH beantragt. Erst kürzlich publizierte das Unternehmen in der wissenschaftlichen Zeitschrift NEJM deutlich positive Effekte der klassischen Diätspritze auf die Leberwerte. Novo Nordisk will die Forschung dazu fortsetzen und zeigt sich optimistisch. In diesem Zusammenhang spannend ist auch das kleine Biotech BioNxt. Die Kanadier haben kürzlich angekündigt, den Wirkstoff Semaglutid, der in Abnehm-Spritzen steckt, mittels oraler Schmelzfilme verabreichen zu wollen. Das Unternehmen verspricht sich davon, entsprechende Medikamente leichter anwendbar zu machen. Viele Patienten spritzen sich Semaglutid bislang einmal wöchentlich. Untersuchungen von Patienten haben gezeigt, dass die Behandlung nach einigen Monaten oft nur unzureichend fortgesetzt wird. Kann der Wirkstoff dagegen oral eingenommen werden, könnte die Therapietreue der Patienten steigen.



BioNxt gewinnt mit MASH zusätzlichen Anwendungsfall

Als weitere Vorteile innovativer Darreichungsformen gelten die potenziell höhere Bioverfügbarkeit, die zu Kostenvorteilen führen kann - kommt mehr Wirkstoff bei Patienten an, muss man weniger davon als Einzeldosis geben, so die Annahme. Zuletzt stieg die Aktie von BioNxt bereits wegen der neu hinzugekommenen Fantasie um Abnehm-Präparate. Der neue Hype um MASH-Medikamente, der unter anderem von einer kürzlichen Milliarden-Übernahme von Roche angefacht wurde, könnte BioNxt zusätzliche Aufmerksamkeit bescheren.

Erst vor kurzem schnappte sich das Schweizer Unternehmen Roche das US-Biotech 89bio für 3,5 Mrd. USD. Ziel ist dessen FGF21-Analogon Pegozafermin, das eine wirksame Therapie von MASH verspricht. Roche CEO Thomas Schinecker lobte das "transformative Potenzial" von Pegozafermin für MASH und ergänzte, der Zukauf stärke die Pipeline für Adipositas-assoziierte Erkrankungen. Wenn die großen Multis bei dieser und ähnlichen Erkrankungen derart aggressiv zukaufen, dürfte auch innovative Hilfstechnologie, wie etwa die Schmelzfilme von BioNxt, gefragt sein. Dass der Markt in Bewegung kommen könnte, zeigt auch das Uplisting der BioNxt-Aktie in das höhere OTCQB-Segment in den USA. Ziel der Maßnahme soll es sein, künftig mehr professionelle Investoren anzusprechen.



BioNxt-Aktie bietet interessanten Hebel

MASH ist ein heiß umkämpftes Wachstumsfeld. Die vielfältigen Therapieansätze rund um GLP-1-Antagonisten eröffnen kleinen Spezialisten wie BioNxt Chancen, sich über innovative Verabreichungen zu profilieren. Sollten die Forschungs-Programme des Unternehmens ihre Ziele erreichen, könnten sie Patienten den Behandlungsalltag erleichtern und BioNxt zu einem gefragten Partner gleich mehrerer Weltkonzerne machen. Anleger können mit der Aktie von BioNxt gehebelt am Boom um Adipositas- und MASH-Therapien partizipieren. Weniger Risikobewusste können sich stattdessen auch die Aktien von Roche oder Novo Nordisk ansehen - hier warten jedoch eher stete Gewinne, als die Chance auf eine potenzielle Kursvervielfachung. MASH ist in jedem Fall dazu geeignet, in Depots für Rendite zu sorgen.





