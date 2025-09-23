DJ PTA-Adhoc: medondo holding ag: medondo holding AG beschließt finales Restrukturierungskonzept und Fokussierung auf Vertrieb

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

medondo holding ag: medondo holding AG beschließt finales Restrukturierungskonzept und Fokussierung auf Vertrieb

München (pta000/23.09.2025/12:55 UTC+2)

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung

• medondo holding AG beschließt finales Restrukturierungskonzept und Fokussierung auf Vertrieb -

Die medondo holding AG, München ("Gesellschaft"), setzt ihre Entschuldungsstrategie konsequent fort und hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats folgende Beschlüsse gefasst:

Restrukturierung der Unternehmensanleihe: Die Inhaber der Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN DE000A3H2085 - WKN A3H208, "Anleihe") sollen zu einer Abstimmung ohne Versammlung über die Verlängerung der Laufzeit zu modifizierten Bedingungen eingeladen werden. Der Abstimmungszeitraum ist vom 8. Oktober 2025 bis 10. Oktober 2025 vorgesehen. Abweichend von der Ad-hoc-Mitteilung vom 11. August 2025 wird die Abstimmung somit in diesem Zeitraum durchgeführt.

Das angepasste Restrukturierungskonzept sieht im Wesentlichen folgende Beschlussgegenstände vor:

a) Verlängerung der Laufzeit der Anleihe um ein Jahr bis zum 1. März 2027;

b) rückwirkende Erhöhung des Zinssatzes auf 7,5 % p.a. ab dem 1. März 2025, davon

• 1,5 % p.a., zahlbar erstmals am 1. März 2026 und anschließend quartalsweise bis zum Endfälligkeitstag sowie

• 6,0 % p.a., endfällig am 1. März 2027;

c) Verpflichtung der Anleihegläubiger, ihre Rückzahlungsansprüche in Höhe des ausstehenden Nennbetrags zuzüglich aufgelaufener Zinsen im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung als Sacheinlage gegen Zeichnung von Aktien in die Gesellschaft bis zum April 2027 einzubringen.

Aufnahme von Darlehenund Einbringung dieser Darlehen als Sacheinlage in eine Wandelanleihe: Die Gesellschaft beabsichtigt zudem, mit Investoren Darlehensverträge über ein Gesamtvolumen von EUR 1,2 Mio. abzuschließen.Die Darlehensgeber haben zugesagt, ihre Darlehensforderungen als Sacheinlage gegen Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen der Gesellschaft in die Gesellschaft einzubringen.

Zur Schaffung der hierfür erforderlichen Ermächtigungsgrundlagen für die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und eines Bedingten Kapitals 2025 haben Vorstand und Aufsichtsrat heute die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft für den 03. November 2025 beschlossen.

Diese Maßnahmen stellen einen bedeutenden Meilenstein in der Umsetzung der Restrukturierung der medondo holding AG dar. Die durch die "debt to equity"-Strategie entstehende finanzielle Stärkung und die Verbesserung der Liquidität schaffen eine stabile Grundlage für den operativen Turnaround und das angestrebte nachhaltige profitable Wachstum des Unternehmens.

Herr Stefan Staudacher ab 23.9.2025 neuer Vorstand der medondo holding AG:

Teil der Neuaufstellung der Gesellschaft ist auch eine Änderung der Vorstandsbesetzung: Der bisherige Leiter Vertrieb, Herr Stefan Staudacher, wird zum 23.9.2025 Alleinvorstand der medondo holding AG, während der bisherige Vorstand der Gesellschaft, Herr Dr. Jürgen Rotter, aus gesundheitlichen Gründen zum 30.9.2025 aus dem Vorstand ausscheidet. Herr Dr. Rotter wird als Director im Unternehmen verbleiben und Herrn Staudacher weiter unterstützen.

Die angestrebte Verlängerung der Restlaufzeit der Unternehmensanleihe 2021/2026 sowie deren verpflichtende Einbringung als Sacheinlage gegen Zeichnung von Aktien zum Laufzeitende, die beabsichtigte Darlehensaufnahme sowie der geplante Umtausch der Darlehensforderungen in Wandelschuldverschreibungen tragen substanziell zur finanziellen Stabilisierung der medondo holding AG bei. Mit diesen Maßnahmen setzt die medondo holding AG ihren eingeschlagenen Restrukturierungskurs konsequent fort.

Die Aufforderung zur Stimmabgabe ohne Versammlung mit der Tagesordnung und den Hintergründen zur vorgeschlagenen Beschlussfassung sowie die Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung werden voraussichtlich am 25. September 2025 im Bundesanzeiger veröffentlicht und ab diesem Datum auf der Internetseite der medondo holding AG unter https:// holding.medondo.com/medondo/schuldverschreibung/ bzw. holding.medondo.com/medondo/hauptversammlung/ abrufbar sein.

