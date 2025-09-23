Die Commerzbank-Aktie ist in den vergangenen Wochen deutlich zurückgekommen. Nach einer leichten Stabilisierung in der ersten Septemberhälfte geht es seit Mitte des Monats erneut in südlicher Richtung. Nun gibt es den nächsten Kursdämpfer. Ein weiterer Analyst senkt den Daumen Auslöser ist wieder einmal ein negativer Analystenkommentar. Die Investment-Boutique Keefe, Bruyette & Woods (KBW) hat die zweitgrößte deutsche Bank in einer aktuellen Studie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de