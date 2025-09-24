Bioxyne's Milliarden-Ambition: Das skalierbare Cannabis-Unternehmen mit starker Unterstützung

Anzeige / Werbung

Im hart umkämpften und oft volatilen Markt für medizinisches Cannabis positioniert sich Bioxyne (ISIN: AU000000BXN6) still und strategisch als ein zukünftiger Eckpfeiler der Branche - und TAMIM Asset Management aus Australien ist aufmerksam geworden. In seiner Marktanalyse vom 24. Juli 2025 (Stock Insight,) erläutert TAMIM, warum Bioxyne das Interesse des Fondsmanagers geweckt hat: ein Gründer-geführtes Geschäftsmodell, skalierbare Produktionsinfrastruktur, starker Cashflow und eine wachsende globale Präsenz.

Die Transformation von Bioxyne begann im Mai 2023 durch ein sogenanntes Reverse Takeover, bei dem das Unternehmen Breathe Life Sciences - ein medizinisches Cannabisunternehmen unter der Führung des heutigen CEO Sam Watson - integriert wurde. Aus einer zuvor inaktiven Börsenhülle entstand ein spezialisierter Pharmahersteller mit klarem Fokus auf reguliertes Cannabis und psychedelische Wirkstoffe. TAMIM war besonders vom Gründer beeindruckt. In Gesprächen mit Watson zeigte sich ein junger, ambitionierter Unternehmer mit klarer strategischer Vision und starkem Wachstumsstreben. "Genau das, wonach wir bei unseren Portfoliounternehmen suchen", heißt es in dem Bericht.

Ein entscheidender Meilenstein für Bioxyne war im Februar 2024 die Erteilung einer umfassenden GMP-Lizenz (Good Manufacturing Practice) in Australien. Im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern, deren Zulassungen auf eine begrenzte Produktpalette beschränkt sind, ist Bioxyne berechtigt, eine breite Vielfalt an Formaten zu produzieren - darunter Cannabisblüten, Öle, essbare Produkte wie Gummibärchen sowie kontrollierte Substanzen wie MDMA und Psilocybin. Diese regulatorische Breite verschafft dem Unternehmen einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil in einem Sektor, in dem Zulassungen oft das größte Wachstumshemmnis darstellen.

Die Stärke von Bioxynes Geschäftsmodell liegt in der Auftragsfertigung. TAMIM vergleicht das Unternehmen mit "Foxconn" in der Elektronikbranche - ein spezialisierter Hersteller im Hintergrund. Mit vollautomatisierten Produktionslinien, die bis zu 6.000 Kilogramm pro Monat verarbeiten können, bedient Bioxyne derzeit über 100 Kunden, die jeweils mehr als 250.000 AUD Jahresumsatz generieren. Der Marktanteil im australischen Segment für die Verpackung von Cannabisblüten liegt bei rund 10 bis 15 Prozent. Für TAMIM handelt es sich dabei um ein klassisches "Picks and Shovels"-Investment - Bereitstellung der Infrastruktur ohne das Markenrisiko direkter Endkundenansprache.

Doch Bioxyne denkt weit über Australien hinaus. In Deutschland hat das Unternehmen einen Exportvertrag im Wert von 5,6 Millionen AUD (rund 3,2 Millionen Euro) unterzeichnet und profitiert von einem dynamisch wachsenden Markt infolge regulatorischer Lockerungen. In Großbritannien arbeitet Bioxyne bereits mit neun der zehn führenden Kliniken und Apothekenketten zusammen - ein Erfolg, der unter anderem auf die überlegene Produktstabilität von 12 bis 18 Monaten zurückzuführen ist, während lokal hergestellte Produkte meist nur 90 Tage haltbar sind. Ein kürzlich abgeschlossener Vertrag über 2,5 Millionen AUD markiert den Einstieg in einen vielversprechenden Wachstumsmarkt.

TAMIM prognostiziert für das Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von 45 Millionen AUD (etwa 25,2 Millionen Euro) und ein EBITDA von 14 Millionen AUD (rund 7,84 Millionen Euro). Doch Bioxyne bleibt nicht beim Cannabis stehen. Kürzlich wurde der erste kommerzielle Vertrag zur Herstellung von MDMA-Kapseln unterzeichnet - ein Schritt in den entstehenden Markt für psychedelische Therapien, insbesondere zur Behandlung von PTSD und anderen psychischen Erkrankungen.

Mit einem CEO, der 29 Prozent der Anteile hält, und einer klaren Erfolgsbilanz in der strategischen Umsetzung sieht TAMIM in Bioxyne das Potenzial für eine langfristige Marktführerschaft. Noch bleibt das Unternehmen unter dem Radar - ohne institutionelle Beteiligung oder Analystenabdeckung - doch TAMIM erkennt einen klaren Weg zu 100 Millionen AUD Umsatz und deutlich höheren Bewertungen, sofern sich die Expansion in Europa wie geplant fortsetzt.

Wachsen wie Unkraut: Ein strategisches Spiel in der Arzneimittelherstellung (https://tamim.com.au/stock-insight/bioxyn-asx-bxn-cannabis-manufacturer/)

Bioxyne Ltd

ISIN: AU000000BXN6

https://bioxyne.com/

