Im Zuge des Ukraine-Kriegs hat Russland wiederholt den NATO-Luftraum verletzt. Während der Kreml diese Vorfälle als Versehen abtut, betrachten mehrere Bündnismitglieder sie als gezielte Provokationen Moskaus. Nun hat sich auch US-Präsident Donald Trump zu den Vorfällen geäußert und eine brisante Empfehlung an die NATO gerichtet - Rüstungsaktien wie Rheinmetall könnten davon profitieren.Während eines Treffens mit dem ukrainischem Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Rande der UN-Generalversammlung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär