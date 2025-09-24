FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Wende von US-Präsident Donald Trump hat den Fokus am Mittwoch wieder auf Rüstungswerte gelenkt. Die Aktien von Rheinmetall zogen an der Dax -Spitze um 1,4 Prozent auf 1.939,50 Euro an und näherten sich damit wieder ihrem Rekord von 1.983 Euro, der Mitte September aufgestellt wurde. Mit Renk und Hensoldt legten zwei weitere deutsche Rüstungswerte noch etwas deutlicher um bis zu drei Prozent zu. Deren Bestmarken liegen schon etwas länger zurück.

Fehlende Verhandlungsbereitschaft des Kremls im Ukraine-Krieg und Verletzungen des Nato-Luftraums durch Russlands Luftwaffe haben nach Angaben der US-Regierung auch bei US-Präsident Donald Trump eine Kehrtwende ausgelöst. Unter anderem hatte er sich für den Abschuss russischer Flugzeuge in Nato-Territorium ausgesprochen. Er äußerte sich außerdem optimistisch zu den Siegchancen der Ukraine im Krieg mit Russland.

Die geopolitische Lage in Europa bleibt zudem angespannt. Im Fokus der Rüstungsbranche steht die Reaktion der Nato-Länder auf Provokationen Russlands. Der Commerzbank-Experte Hauke Siemßen erwähnte in einem Kommentar, das atlantische Bündnis warne Russland vor einer Eskalation, da die Nato "alle notwendigen militärischen und nichtmilitärischen Mittel" einsetzen werde, um sich zu verteidigen./tih/jha/

DE0007030009, DE0008469008, DE000HAG0005, DE000RENK730