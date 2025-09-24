© Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Ist es nur eine Frage der Zeit oder hat die Rheinmetall-Aktie ihr Momentum verloren, um über die 2000er-Marke auszubrechen?Die DZ Bank bewertete am Dienstag die Rheinmetall-Aktien: Sie beließ ihr Buy-Rating und bezeichnete als fairen Wert 2240 Euro für die Anteilsscheine. Fair bewertet heißt: Wir schauen uns das implizierte Kursgewinnverhältnis (KGV) an. Mit einem Kurs um rund 1950 Euro und einem Gewinn je Aktie von 9,36 Euro liegt das implizierte KGV damit bei rund 208; das ist sehr hoch. Bei Momentum-Aktien wie Rheinmetall lohnt aber auch ein Blick auf das Forward-KGV, das mit den erwarteten Gewinnen rechnet. Nimmt man an, dass der Gewinn je Aktie (EPS) auf 44 Euro klettert, bei einem …