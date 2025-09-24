Kyoto, Japan (ots/PRNewswire) -ROHM Co., Ltd. hat ein neues Referenzdesign (REF67004) entwickelt, welches eine einzige MCU zur Steuerung von zwei häufig verwendeten Stromwandlertypen für Verbraucher- und Industrienetzteile verwendet: PFC (Leistungsfaktorkorrektur) im kritischen Durchlassmodus und quasi-resonantes Flyback. Als Teil der LogiCoA-Stromversorgungslösung von ROHM nutzt sie eine analog-digitale Hybridsteuerung, die eine analoge Leistungsstufe mit ROHM-Silizium-MOSFETs und Gate-Treiber-ICs mit einer digital gesteuerten Versorgung kombiniert, die auf der stromsparenden LogiCoA-MCU aufbaut.Produktmerkmale:https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202509034506/_prw_PI1fl_OxSTnM22.jpgAnalog gesteuerte Stromversorgungen werden häufig in industriellen Anwendungen mit kleinem bis mittlerem Stromverbrauch eingesetzt, z. B. in Industrierobotern und Halbleiterfertigungsanlagen. Steigende Anforderungen an Zuverlässigkeit und Präzision belasten rein analoge Designs. Eine volldigitale Versorgung bietet eine präzise Steuerung sowie Konfigurierbarkeit, aber die Akzeptanz in diesem Bereich ist durch die Kosten für die Steuerung und den Stromverbrauch begrenzt.Die LogiCoA-Stromversorgungslösung von ROHM begegnet diesen Herausforderungen mit einem hybriden Ansatz, der analoge und digitale Steuerung integriert. Es paart ROHM-Leistungsbauelemente und Gate-Treiber mit stromsparenden LogiCoA MCUs. In einem ersten Schritt veröffentlichte ROHM das Evaluierungsdesign REF66009 für einen nicht isolierten Abwärtswandler, gefolgt von REF67004, das PFC und Flyback kombiniert.LogiCoA-Referenzdesign-Produktreihe für Stromversorgungslösungen:https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202509034506/_prw_PI2fl_284ox573.jpg- PFC + Flyback-Wandler: https://www.rohm.com/reference-designs/ref67004- Abwärtswandler: https://www.rohm.com/reference-designs/ref66009Der REF67004 verstärkt den AC-Eingang über eine PFC im kritischen Leitfähigkeitsmodus und verwendet anschließend ein quasi-resonantes Flyback, um einen geregelten DC-Ausgang von 24 V zu liefern. Eine Kalibrierungsfunktion kompensiert Schwankungen in den Eigenschaften externer Komponenten und ermöglicht eine hochpräzise Spannungseinstellung und einen Überstromschutz. Geringere Designspannen ermöglichen kleinere Geräte sowie Induktoren mit geringerem Stromverbrauch, was die Leiterplattenfläche und die Systemkosten reduziert.Der REF67004 protokolliert Betriebsdaten - Eingangs-/Ausgangsspannung, Strom, Temperatur, Status vor der Abschaltung und kumulative Betriebszeit - im nichtflüchtigen On-Chip-Speicher. Parameter und Historie können von einem PC aus über UART (mit einem Signalumwandlungsgerät) mithilfe von Beispielprogrammen konfiguriert und abgerufen werden, einschließlich des RMOS (Real-time Micro Operating System) Power Control OS, das auf der ROHM-Website verfügbar ist. Die praktische Evaluierung wird durch das Referenzdesign-Board LogiCoA003-EVK-001 unterstützt. ROHM wird weiterhin Referenzdesigns bereitstellen, um die Entwicklung von Stromversorgungen für Kunden zu beschleunigen.Pressemitteilung: https://www.rohm.com/news-detail?news-title=2025-08-21_news_reference-design&defaultGroupId=falseInformationen zur Marke LogiCoA: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202509034506-O1-8v9pHQ9Y.pdfAnwendungsbeispieleDie LogiCoA-Stromversorgungslösung eignet sich für Industrie- und Verbrauchergeräte, die etwa 50 W bis 1 kW benötigen.- Industrieroboter- Halbleiter-Fertigungsanlagen- SpielgeräteInformationen zu ROHM: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202509034506-O2-D83d59EH.pdfLogo:https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106254/202509034506/_prw_PI3fl_wLEjjnP6.jpgOffizielle Website: https://www.rohm.com/View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rohm-veroffentlicht-neues-kompaktes-pfc--und-flyback-steerungs-referenzdesign-fur-die-stromversorgung-302565459.htmlPressekontakt:Manabu Otani,Hauptsitz,Marketing Communications Dept.,ROHM Co.,Ltd.,+81-75-311-2121,press@rohm.co.jp. *Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail.Original-Content von: ROHM Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173675/6123981