24.09.2025 / 10:56 CET/CEST

Refinanzierungsstruktur der ALBIS Leasing Gruppe weiter gestärkt Hamburg, 24. September 2025. Die ALBIS Leasing AG (im Folgenden "ALBIS", ISIN: DE0006569403, WKN: 656940, www.albis-leasing.de ) hat die Refinanzierungsstruktur für ihre operativen Gesellschaften weiter gestärkt und eine revolvierende Refinanzierungslinie in Form einer Verbriefung mit der NORD/LB in Höhe von 50 Mio. EUR abgeschlossen. "Unsere gute, diversifizierte Refinanzierungsstruktur liefert einen nachhaltigen Beitrag zu unserem profitablen Wachstum und ist damit eine bedeutende Säule unserer Strategie. Der Abschluss der Refinanzierungslinie mit der NORD/LB trägt maßgeblich dazu bei, diesen Kurs fortzusetzen und unterstreicht einmal mehr die gute und stabile Bonität der ALBIS. Besonders erwähnenswert ist, dass die STS-Verifizierung die Refinanzierung erheblich stärkt und aufwertet", erläutert Sascha Lerchl, Vorstand der ALBIS. Mit der neuen Refinanzierungslinie sichert die ALBIS sich die Liquidität für ihren profitablen Wachstumskurs. "Sie ist für uns ein deutliches Signal. Mit unserer guten Refinanzierungsstruktur werden wir auch in bewegten Zeiten ein stabiler Partner für unsere Kunden sein", so Sascha Lerchl weiter. "Wir danken der QuantFS GmbH, Baker McKenzie, der Maples Group, der SVI GmbH und CSC Trustees GmbH für die wertvolle Unterstützung bei dieser Transaktion. Unser besonderer Dank gilt dem Team der NORD/LB für die vertrauensvolle Zusammenarbeit."

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: ALBIS Leasing Gruppe

Stefanie Wallis

Ifflandstraße 4

22087 Hamburg

T+49 (0) 40 808100 129

Stefanie.Wallis@albis-leasing.de



