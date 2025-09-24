Die Münchner Entertainment-Gruppe PAL Next (DE000A12UPJ7) hat ihre Halbjahreszahlen vorgelegt. Das Fazit: weniger Umsatz, aber bessere Kostenstruktur. Wer jetzt denkt, das klingt nach klassischer Krisenlyrik, der irrt. Denn bei PAL Next ist alles andere als Krise angesagt. Produktion verschlingt erstmal Geld Das erste Halbjahr 2025 war geprägt von intensiver Produktion. Logisch, dass dadurch zunächst die Kosten steigen und die Umsätze sinken. Mit 0,6 Millionen Euro Umsatz lag PAL Next deutlich unter dem Vorjahreswert von 1,2 Millionen Euro. Doch hier zeigt sich das Geschäftsmodell der Filmbranche: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
