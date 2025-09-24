EQS-Ad-hoc: BDT Media Automation GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
BDT Media Automation GmbH beschließt vorzeitige Kündigung und Rückzahlung der Anleihe 2023/2028 zum 30. November 2025 zu 103 % des Nennbetrags
Die vollständige Rückzahlung wird zu 103 % des Nennbetrags erfolgen. Zusätzlich werden die zum 30. November 2025 fälligen Zinsen gezahlt. Anleihegläubiger müssen hinsichtlich der Kündigung und Rückzahlung der Schuldverschreibungen nichts veranlassen. Die Abwicklung erfolgt über die Depotbanken.
BDT Media Automation GmbH
Ende der Insiderinformation
ISIN:
DE000A2E4A94, DE000A351YN0
