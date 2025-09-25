© Foto: CFOTO - CFOTOCATL überholt Chinas Kultmarke Moutai: Der Batterie-Riese steigt dank Boom im Energiespeicher-Geschäft zum drittwertvollsten Aktienunternehmen des Reichs der Mitte auf - und könnte bald noch höher klettern.Der weltgrößte Batteriehersteller Contemporary Amperex Technology (CATL) hat den traditionsreichen Spirituosenproduzenten Kweichow Moutai im Börsenranking überholt und ist nun das drittwertvollste Aktienunternehmen Chinas. Auslöser hierfür ist der Boom im Batteriegeschäft, der Anleger in Scharen in die Aktie treibt. Am Donnerstag sprang der Kurs des in Shenzhen gelisteten Unternehmens zeitweise um 6 Prozent auf ein Rekordhoch. Damit stieg die Marktkapitalisierung auf 1,83 Billionen Yuan …Den vollständigen Artikel lesen ...
