25.09.2025 / 11:00 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Birgit Nachname(n): Bohle

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Deutsche Telekom AG

b) LEI

549300V9QSIG4WX4GJ96

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005557508

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 28,43 EUR 1.222,49 EUR 28,43 EUR 240.375,65 EUR 28,43 EUR 17.399,16 EUR 28,43 EUR 24.165,50 EUR 28,43 EUR 69.568,21 EUR 28,43 EUR 88.189,86 EUR 28,43 EUR 97.600,19 EUR 28,43 EUR 13.219,95 EUR 28,43 EUR 15.551,21 EUR 28,43 EUR 61.835,25 EUR 28,42 EUR 34.899,76 EUR 28,42 EUR 83.952,68 EUR 28,42 EUR 34.700,82 EUR 28,42 EUR 118.227,20 EUR 28,42 EUR 36.320,76 EUR 28,42 EUR 58.545,20 EUR 28,42 EUR 79.519,16 EUR 28,41 EUR 61.109,91 EUR 28,41 EUR 37.955,76 EUR 28,41 EUR 35.370,45 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 28,424087 EUR 1.209.729,17 EUR

e) Datum des Geschäfts

23.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR





