Im Rahmen des "EV Fleet Accelerator Program" wollen Uber Freight und Tesla amerikanische Spediteure beim Umstieg auf Elektro-Lkw unterstützen. Ziel ist es, die Flotten dank subventionierter Semi Truck-Käufe früher von Kostenvorteilen profitieren zu lassen und zugleich Planungssicherheit durch konstante Auslastung zu schaffen. Uber Freight, die auf die Vermittlung von Logistik-Dienstleistungen spezialisierte Tochter-Division des Ridesharing-Giganten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
