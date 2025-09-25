Die britische Großbank HSBC hat als erstes Institut weltweit einen Quantencomputer am Finanzmarkt getestet. Ergebnis: eine 34 Prozent-Verbesserung bei der Vorhersage, zu welchem Preis Anleihen gehandelt werden. Ein Meilenstein - und ein Signal, dass die Technologie nicht länger nur im Labor steckt. Die IBM-Aktie profitiert.Investoren, die bisher von Quantencomputing nur theoretisch gehört haben, sehen nun erstmals eine konkrete Anwendung in der Finanzwelt. Im Versuch arbeitete HSBC mit IBMs neuestem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär