Vevey - Der Verwaltungsrat von Nestlé hat Alfonso Gonzalez Loeschen per 1. November 2025 zum Chief Executive Officer von Nespresso und zum Mitglied der Konzernleitung ernannt. Er wird damit Nachfolger von Philipp Navratil, der Anfang Monat zum neuen Konzernchef bestimmt worden war. Gonzalez Loeschen ist aktuell noch Chef von Nespresso Nordamerika und damit für die Länder USA, Kanada und Mexiko verantwortlich. Dort habe er die Ausweitung des Nespresso ...Den vollständigen Artikel lesen ...
