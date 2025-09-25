The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 25.09.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 25.09.2025
ISIN Name
AT0000A30PP8 ERSTE GR.BK. 22/33 MTN
FR001400K4B1 PHAXIAM THERAPEUT.IL EO 1
JP3165700000 NTT DATA GROUP CORP.
US10552T1079 BRF ADR 1
US172967NX53 CITIGROUP 22/26 FLR
US22207T1016 COUCHBASE INC. DL-,00001
US53814X1028 LIVEONE INC. DL-,001
US8472151005 SPARTANNASH CO.
US92942W1071 W.K. KELLOGG CO. DL-,0001
