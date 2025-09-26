The following instruments on XETRA do have their first trading 26.09.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 26.09.2025
Aktien
1 SE0023135298 NOBA Bank Group AB
2 ROAEROACNOR Aerostar S.A.
3 KYG1899E1465 Caribbean Utilities Company Ltd.
4 ES0105908000 Inmolecule Nanotech S.A.
5 BE0970189925 Sofina S.A. BZR
6 US53814X3008 LiveOne Inc.
Anleihen/ETF
1 US24703TAN63 Dell International LLC/EMC Corp.
2 USN3070QAD80 ENEL Finance International N.V.
3 USN3070QAC08 ENEL Finance International N.V.
4 AU3CB0326486 Air New Zealand Ltd.
5 XS3161792661 Altice France S.A.
6 FR0014008M32 BNP Paribas S.A.
7 US20271RAW07 Commonwealth Bank of Australia
8 US24703DBT72 Dell International LLC/EMC Corp.
9 US24703TAP12 Dell International LLC/EMC Corp.
10 US24703TAM80 Dell International LLC/EMC Corp.
11 USN3070QAB25 ENEL Finance International N.V.
12 USN3070QAA42 ENEL Finance International N.V.
13 US548661EV56 Lowe's Companies Inc.
14 US548661EW30 Lowe's Companies Inc.
15 XS3192966383 Skandinaviska Enskilda Banken AB
16 CH1485827070 UBS Group AG
17 AU3CB0298438 Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.
18 AU3CB0306470 Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.
19 XS3193854281 Brenntag Finance B.V.
20 US24703TAL08 Dell International LLC/EMC Corp.
21 DE000DW6AKW8 DZ BANK AG
22 XS3192215492 INEOS Finance PLC
23 US548661EX13 Lowe's Companies Inc.
24 US548661ET01 Lowe's Companies Inc.
25 USU6547TAL45 Nissan Motor Acceptance Company LLC
26 USU6547TAK61 Nissan Motor Acceptance Company LLC
27 PTOTEQOE0023 Portugal, Republik
28 US91282CPB18 United States of America
29 NO0013646968 AirX Group Holdings Ltd.
30 BE0390251206 Belfius Bank S.A.
31 XS3191437006 Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S.
32 US548661EU73 Lowe's Companies Inc.
33 XS3189615498 NE Property B.V.
34 XS3187013779 OTP Jelzálogbank Részvénytársaság
35 US78017TAB98 Royal Caribbean Cruises Ltd.
36 FR0014012ZD0 Klépierre S.A.
37 XS3000465842 Swiss Prime Site Finance AG
38 IE0005KF09R2 Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF
39 IE000BNLRWE6 Schroder Global Equity Active UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 26.09.2025
Aktien
1 SE0023135298 NOBA Bank Group AB
2 ROAEROACNOR Aerostar S.A.
3 KYG1899E1465 Caribbean Utilities Company Ltd.
4 ES0105908000 Inmolecule Nanotech S.A.
5 BE0970189925 Sofina S.A. BZR
6 US53814X3008 LiveOne Inc.
Anleihen/ETF
1 US24703TAN63 Dell International LLC/EMC Corp.
2 USN3070QAD80 ENEL Finance International N.V.
3 USN3070QAC08 ENEL Finance International N.V.
4 AU3CB0326486 Air New Zealand Ltd.
5 XS3161792661 Altice France S.A.
6 FR0014008M32 BNP Paribas S.A.
7 US20271RAW07 Commonwealth Bank of Australia
8 US24703DBT72 Dell International LLC/EMC Corp.
9 US24703TAP12 Dell International LLC/EMC Corp.
10 US24703TAM80 Dell International LLC/EMC Corp.
11 USN3070QAB25 ENEL Finance International N.V.
12 USN3070QAA42 ENEL Finance International N.V.
13 US548661EV56 Lowe's Companies Inc.
14 US548661EW30 Lowe's Companies Inc.
15 XS3192966383 Skandinaviska Enskilda Banken AB
16 CH1485827070 UBS Group AG
17 AU3CB0298438 Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.
18 AU3CB0306470 Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.
19 XS3193854281 Brenntag Finance B.V.
20 US24703TAL08 Dell International LLC/EMC Corp.
21 DE000DW6AKW8 DZ BANK AG
22 XS3192215492 INEOS Finance PLC
23 US548661EX13 Lowe's Companies Inc.
24 US548661ET01 Lowe's Companies Inc.
25 USU6547TAL45 Nissan Motor Acceptance Company LLC
26 USU6547TAK61 Nissan Motor Acceptance Company LLC
27 PTOTEQOE0023 Portugal, Republik
28 US91282CPB18 United States of America
29 NO0013646968 AirX Group Holdings Ltd.
30 BE0390251206 Belfius Bank S.A.
31 XS3191437006 Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S.
32 US548661EU73 Lowe's Companies Inc.
33 XS3189615498 NE Property B.V.
34 XS3187013779 OTP Jelzálogbank Részvénytársaság
35 US78017TAB98 Royal Caribbean Cruises Ltd.
36 FR0014012ZD0 Klépierre S.A.
37 XS3000465842 Swiss Prime Site Finance AG
38 IE0005KF09R2 Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF
39 IE000BNLRWE6 Schroder Global Equity Active UCITS ETF
