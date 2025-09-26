Reinach AG - Das Industrieunternehmen Montana Aerospace hat einen Käufer für sein Energiesegment gefunden. Die ASTA Gruppe wird nun von einer Gesellschaft des Grossaktionärs Michael Tojner übernommen. Der Verkauf sei der letzte Schritt in der Positionierung von Montana Aerospace als fokussiertes, reines Aerospace-Unternehmen, teilte das Aargauer Unternehmen am Freitag mit. Der Kaufpreis für das Energiesegment (ASTA Group) basiere auf einem Basis-Unternehmenswert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
