© Foto: Patrick Seeger/dpaDonald Trump hat Zölle von 100 Prozent auf Arzeimittelimporte in die USA ab dem 01. Oktober angekündigt. Sollten Arzneimittelhersteller eine Produktionsstätte in den USA bauen, könnten sie die Zölle umgehen.Zudem verlangt Donald Trump von der Pharmabranche tiefere Medikamentenpreise. Sollten Arzneimittelhersteller eine Produktionsstätte in den USA bauen, könnten sie damit den Zoll umgehen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Die Schweizer Pharmaindustrie um die Pharmariesen Novartis und Roche hatten bereits Zölle befürchtet. Trump hatte den Pharmakonzernen bis Ende September Zeit für eine Senkung der Preise von importierten Medikamenten gegeben und andernfalls der bislang von …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE