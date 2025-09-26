Der australische Bergbaukonzern Fortescue hat im Rahmen eines Updates zu seiner Strategie zur Dekarbonisierung bekanntgegeben, dass er beim chinesischen Schwermaschinenhersteller XCMG zwischen 300 und 400 emissionsfreien 240-Tonnen-Muldenkippern bestellen will. Diesen sollen parallel zu den E-Muldenkippern von Liebherr eingesetzt werden. Der neue Deal mit XCMG ergänzt eine Vereinbarung beider Unternehmen aus dem November 2024, bei der es um die Lieferung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
