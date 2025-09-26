Depot-2030-Firma Nvidia mit Mega-Investitionen in OpenAi und Quantencomputer-Firmen. Das eröffnet frische Chancen: Wette auf "neue Bloom Energy" und gewaltige Ansage im Quantenspace!Droht Nvidia nach 20.000 Prozent Kursplus seit 2015 der Absturz? Zumindest scheint Jensen Huang die zunächst belächelte Quantencomputer-Branche nun sehr, sehr ernst zu nehmen. Gleichmehre Investments in vorbörsliche Quantencomputer-Firmen wurden jüngst seitens Nvidia bekannt - und ein Quanten-Genie hat uns daraufhin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
