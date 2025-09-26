Anzeige
WKN: A2G9M1 | ISIN: DE000A2G9M17 | Ticker-Symbol: CPX
Frankfurt
26.09.25 | 08:19
20,200 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
CAPSENSIXX AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CAPSENSIXX AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
20,20023,80018:27
Dow Jones News
26.09.2025 17:33 Uhr
277 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-News: capsensixx AG: Ergebnis des Rückkaufprogramms für eigene Aktien

DJ PTA-News: capsensixx AG: Ergebnis des Rückkaufprogramms für eigene Aktien

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

capsensixx AG: Ergebnis des Rückkaufprogramms für eigene Aktien

Frankfurt am Main (pta000/26.09.2025/16:59 UTC+2)

capsensixx erwirbt im Rahmen ihres öffentlichen Aktienrückkaufangebots 100.000 eigene Aktien

Mit Mitteilung vom 03.09.2025 hatte die capsensixx AG (ISIN DE000A2G9M17/WKN A2G9M1) den Beginn eines Aktienrückkaufprogramms in einem Volumen von maximal bis zu 100.000 Aktien zu einem Kaufpreis von EUR 20,20 je capsensixx-Stückaktie bekannt gegeben. Die Angebotsunterlage wurde auf der Internetseite der Gesellschaft unter https:/ /www.capsensixx.de/ad-hoc-mitteilungen-und-corporate-news/ sowie im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht.

Die capsensixx AG hat im Rahmen des Aktienrückkaufs 100.000 Aktien der Gesellschaft erworben. Die Annahmeerklärungen wurden mit einer Quote von 96,1% berücksichtigt. Die Gesellschaft hält nunmehr 300.000 eigene Aktien, dies entspricht ca. 9,71% des Grundkapitals der Gesellschaft.

Der Kaufpreis für den Rückkauf der insgesamt 100.000 Aktien beläuft sich (angesichts des Angebotspreises von EUR 20,20 je Aktie) auf EUR 2,02 Mio. Der Kaufpreis wird voraussichtlich bis zum 29.09.2025 auf dem Konto der jeweiligen Depotbank bei der Clearstream zur Verfügung stehen. Die jeweilige Depotbank ist beauftragt, den Angebotspreis dem Konto gutzuschreiben, das in der schriftlichen Annahmeerklärung des jeweiligen capsensixx-Aktionärs genannt ist.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      capsensixx AG 
           Bettinastraße 57-59 
           60325 Frankfurt am Main 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Constantin Stürner 
Tel.:         +49 69 247479930 
E-Mail:        C.Stuerner@peh.de 
Website:       www.capsensixx.de 
ISIN(s):       DE000A2G9M17 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1758898740163 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 26, 2025 10:59 ET (14:59 GMT)

© 2025 Dow Jones News
