De.mem zeigt, wie Technologieführerschaft im Wassersektor zur Wachstumsstory wird

Wasser ist lebenswichtig - und gleichzeitig knapp. Nur rund 2,5 Prozent der weltweiten Wasservorräte sind Süßwasser, der größte Teil davon schwer zugänglich oder dauerhaft im Eis gebunden. Gleichzeitig steigt der Bedarf rapide: Bevölkerungswachstum, industrielle Nutzung und die Folgen des Klimawandels treiben den Wasserverbrauch in die Höhe. Die Vereinten Nationen rechnen bis 2050 mit rund zehn Milliarden Menschen - ein Szenario, das globale Investitionen in Wasserinfrastruktur zwingend macht. Wasser entwickelt sich damit zu einem Zukunftsthema, das auch an den Finanzmärkten an Bedeutung gewinnt.

Langfristige Dynamik, statt kurzfristiger Hype

Die Kapitalmärkte haben Wasser längst entdeckt - als strukturellen Wachstumsmarkt mit hoher Relevanz. Stefan Schütz, Leiter Equity Research bei Tareno und Fondsmanager des Tareno Global Water Solutions Fund, sieht klare Treiber: "Wasser ist kein kurzfristiger Hype, sondern ein langfristiger Wachstumsmarkt, der von strukturellen Treibern wie Ressourcenknappheit, strengeren Umweltstandards und der zunehmenden Einsicht, dass eine nachhaltige Wasserversorgung auch wirtschaftliche Stabilität bedeutet, getragen wird." Die Kapitalströme in diesen Bereich nehmen sichtbar zu. "Viele institutionelle wie private Investoren messen Wasser-Investments eine strategische Priorität bei, wodurch sich der unterschätzte Sektor in ein dynamisch wachsendes Börsensegment wandelt", so Schütz.

Geringe Korrelation - hohe Resilienz

Ein weiterer Aspekt: Die Kursentwicklungen von Wasserunternehmen verlaufen meist unabhängig von klassischen Branchen wie Energie, Finanzen oder Technologie. Das bringt Stabilität ins Portfolio. Auch die Nachfrage nach Wasser bleibt konstant - unabhängig von Konjunkturzyklen. Wasser wird täglich gebraucht: in Haushalten, in der Landwirtschaft, in der Industrie. Schütz bringt es auf den Punkt: "Wer langfristig investieren will, findet hier ein solides und wachstumsstarkes Anlagethema, welches sowohl krisenfeste Grundversorgung als auch innovative Technologien umfasst."

Milliardenmarkt Abwasser - neue Technologien gefragt

Der Blick in die Branche zeigt enormes Wachstumspotenzial - insbesondere im Bereich der Wasser- und Abwasseraufbereitung. Laut Roland Berger wird weltweit bisher nur rund ein Prozent des Abwassers wiederverwendet. Precedence Research beziffert das Marktvolumen für Wasser- und Abwasseraufbereitung aktuell auf rund 348 Milliarden US-Dollar - und erwartet in zehn Jahren ein Volumen von 652 Milliarden US-Dollar. Moderne Technologien werden dabei zum entscheidenden Faktor.

De.mem setzt Maßstäbe in der Membrantechnologie

Ein Unternehmen, das sich in diesem Zukunftsmarkt klar als Technologieführer positioniert, ist De.mem (ISIN: AU000000DEM4). Der australische Spezialist für dezentrale Wasseraufbereitung hat sich auf hochmoderne Membranverfahren fokussiert. "Moderne Membranen sind heute viel effizienter und günstiger als früher. Sie ermöglichen die Reinigung von verschmutztem Wasser bis hin zur Trinkwasserqualität", sagt Fondsmanager Schütz. De.mem entwickelt und produziert eigene Hohlfasermembranen - darunter auch eine Polymer-Ultrafiltrationsmembran, die mit Graphen-Oxid beschichtet ist. Diese Innovation sorgt für höheren Durchfluss bei gleichzeitig präziser Filterleistung. Die Technologie ermöglicht die Entfernung kleinster Partikel - ohne Chemikalieneinsatz. Ein Vorteil, der in zahlreichen Anwendungen zum Tragen kommt: von Trinkwasser über Prozesswasser bis zur Meerwasserentsalzung.

Industrieller Einsatz treibt Wachstum

De.mem (ISIN: AU000000DEM4) beliefert unter anderem große Bergbauunternehmen und deren Dienstleister - ein Bereich mit besonders hohen Anforderungen an die Wasseraufbereitung. "Typische Bergbauabwässer enthalten neben anderen Verunreinigungen auch Ölnebenprodukte, eine hohe Trübung und Schwebstoffe", erklärt CEO Andreas Kroell. Die australischen Umweltbehörden setzen strenge Grenzwerte, was den Bedarf an hocheffizienten Behandlungslösungen weiter verstärkt. In den vergangenen Jahren ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen. Im zweiten Quartal 2025 erzielte De.mem Einnahmen von 7,8 Millionen AUD - der zweithöchste Wert in der Unternehmensgeschichte. Es war bereits das 25. Quartal in Folge mit einem Umsatzplus im Jahresvergleich.

DACH-Raum bringt bewährte Infrastrukturwerte ins Spiel

Auch im deutschsprachigen Raum gibt es Unternehmen, die vom Wassermarkt profitieren. Der Maschinenbauer GEA (ISIN: DE0006602006) bietet unter anderem energiesparende Dekanter-Zentrifugen für Entsalzungs- und Kläranlagen an. Die Aktie hat sich in den vergangenen 18 Monaten stark entwickelt und wird als DAX-Kandidat gehandelt. Aus Österreich bringt Andritz (ISIN: AT0000730007) Know-how in Wasserkraft und Wasseraufbereitung ein. Und Georg Fischer (ISIN: CH1169151003) liefert aus der Schweiz das Rückgrat vieler Versorgungsnetze - mit Kunststoffrohrsystemen, die weltweit im Einsatz sind. Gemeinsam zeigen sie: Wasser bleibt nicht nur essenziell, sondern auch wirtschaftlich relevant - für Unternehmen, Märkte und Anleger.

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

