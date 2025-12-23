De.mem erzielt Spitzenwerte - Akquisition eröffnet zusätzliches Wachstumspotenzial

Anzeige / Werbung

Der australische Anbieter von Wasseraufbereitungslösungen De.mem hat mit den Ergebnissen für das dritte Quartal 2025 erneut seine positive Geschäftsentwicklung unter Beweis gestellt. Die Zahlungseingänge beliefen sich auf etwa 7,81 Millionen AUD und markierten damit das zweitstärkste Quartal in der Unternehmensgeschichte. Über 90 Prozent der Erlöse entfallen auf wiederkehrende Umsätze, was für hohe Planbarkeit, stabile Einnahmen und nachhaltiges Wachstum sorgt. Unternehmenschef Andreas Kröll wies zudem darauf hin, dass die jüngst abgeschlossene Übernahme von Core Chemicals in diesen Zahlen noch nicht berücksichtigt ist.

Anhaltende Rekordentwicklung bei den Zahlungseingängen

Bereits seit 26 Quartalen verzeichnet De.mem steigende Zahlungseingänge im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresquartal. Auf einen Zeitraum von mehr als sechs Jahren hochgerechnet ergibt sich daraus eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von rund 24 Prozent. Zusätzlich erwirtschaftete das Unternehmen (ISIN: AU000000DEM4) in den vergangenen zwölf Monaten einen positiven operativen Cashflow von etwa 1,2 Millionen AUD. Diese Entwicklung unterstreicht die Stabilität des Geschäftsmodells und schafft eine solide Basis für weiteres Wachstum.

Übernahme von Core Chemicals sorgt für zusätzlichen Impuls

Mit der Akquisition von Core Chemicals erweitert sich die Perspektive des Unternehmens deutlich. Das auf den Goldsektor fokussierte Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund 4 Millionen AUD sowie einen Gewinn vor Steuern von etwa 730.000 AUD. Für das kommende Jahr wird ein Umsatzwachstum von 25 Prozent erwartet, wobei mögliche Synergieeffekte noch nicht eingerechnet sind. Im Pro-forma-Zeitraum bis Juni 2025 kommt die kombinierte Gruppe auf ein EBITDA von rund 1,6 Millionen AUD.

De.mem rechnet damit, durch die Übernahme verstärkt von den steigenden Investitionen der Goldproduzenten in Fördertechnik und Wasseraufbereitung zu profitieren. Der Goldpreis liegt derzeit bei über 4.000 US-Dollar je Unze und damit nahe seinem historischen Höchststand. Nach Angaben des Unternehmens ergänzt Core Chemicals das bestehende Portfolio sowohl strategisch als auch kostenseitig optimal.

Analysten bestätigen positiven Ausblick

CEO Andreas Kröll zeigt sich weiterhin optimistisch: "Wir sind weiterhin auf Kurs, um 2025 ein Rekord-Gesamtjahresergebnis zu erzielen." Getragen wird dieser Ausblick von den stark wachsenden wiederkehrenden Umsätzen, der positiven Entwicklung der australischen Standorte sowie der zunehmenden Nachfrage aus dem Goldsektor.

Auch die Analysten von Veritas äußern sich in ihrer aktuellen Einschätzung positiv: "Wir glauben, dass die verbesserte Finanzkraft des Unternehmens ihm die notwendigen Ressourcen und das nötige Selbstvertrauen verschaffen, um diese etwas größeren Projekte zu gewinnen, und dieser Trend wird sich weiter verbessern." Bereits angekündigt wurden zwei neue Projektaufträge mit einem Gesamtvolumen von rund 1 Million AUD.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 erzielte De.mem (ISIN: AU000000DEM4) Zahlungseingänge in Höhe von 23,5 Millionen AUD sowie ein bereinigtes EBITDA von 1,1 Millionen AUD und übertraf damit sogar die ursprünglichen Analystenschätzungen. Diese hatten für das Gesamtjahr lediglich ein EBITDA von 822.000 AUD erwartet. Das Fazit von Veritas lautet entsprechend: "Auch hier mussten wir unsere Prognose erfreulicherweise nach oben korrigieren. Dabei kommen die positiven Auswirkungen aus der Übernahme von Core Chemicals noch hinzu."

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-dr-reuter-investor-relations-de-mem-meldet-positive-zahlen-und-eine-abgeschlossene-uebernahme/4977483/



