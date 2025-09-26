Die Partnerschaft wird neue Möglichkeiten für das LTTS-Segment Sustainability schaffen, um simulationsgesteuerte Automatisierungs- und KI-gestützte Lösungen für verschiedene Branchen zu entwickeln

L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein weltweit führender Anbieter von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen KI, Digitalisierung und ER&D, meldete eine erweiterte Partnerschaft mit Siemens Limited, einem führenden Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf Industrie, Infrastruktur und Mobilität. Diese Kooperation zielt darauf ab, die Maschinen- und Anlagensimulation sowie die IIoT-Technologie zu verbessern und neue Maßstäbe für Innovationen im LTTS-Segment Sustainability zu setzen, zu dem die Bereiche Verfahrenstechnik, diskrete Fertigung und Industrieprodukte gehören.

Im Rahmen dieser Allianz wird LTTS das digitale Technologieportfolio von Siemens Limited einsetzen, um simulationsgesteuerte Automatisierungs- und IIoT-fähige Lösungen für verschiedene Branchen wie Automobil und Transport, Industrieprodukte sowie Verfahrens- und Anlagentechnik anzubieten. Durch die Integration der führenden Plattformen von Siemens TIA Portal, Industrial Edge und Tecnomatix mit der KI-gestützten Engineering-Expertise von LTTS wird die Partnerschaft die digitale Transformation beschleunigen, mehr Präzision bei der Systementwicklung ermöglichen und schnellere, intelligentere Entscheidungen in Fertigungsökosystemen unterstützen.

Auf der Grundlage einer jahrzehntelangen Zusammenarbeit und technischer Exzellenz treibt LTTS den Wandel im Bereich der Verfahrenstechnik voran und hilft Unternehmen, mehr Agilität und Widerstandsfähigkeit zu erzielen. Von der Verbesserung der Konstruktionsgenauigkeit bis hin zu einer vorausschauenden und nachhaltigen Produktion in großem Maßstab im Rahmen der engeren Partnerschaft nimmt LTTS weltweit eine Vorreiterrolle beim Aufbau intelligenter und umweltbewusster industrieller Ökosysteme ein.

"Unsere Zusammenarbeit mit Siemens unterstreicht unsere gemeinsame Vision, KI-gestützte Innovationen und Betriebsexzellenz in industriellen Ökosystemen zu fördern", betont Alind Saxena, President und Executive Director Mobility Tech, L&T Technology Services. "Indem wir uns auf robuste Lösungen wie Maschinen- und Anlagensimulation und IIoT-Technologie konzentrieren, verhelfen wir den Branchen zu mehr Agilität, umsetzbaren Erkenntnissen und messbaren Geschäftsergebnissen."

Suprakash Chaudhuri, Head ofDigital Industries, Siemens Limited, ergänzt:"Wir bei Siemens sind davon überzeugt, dass Partnerschaften den Grundstein für die digitale Transformation indischer Unternehmen legen. Durch die Bündelung von fundiertem Know-how mit modernsten digitalen Lösungen können wir gemeinsam skalierbare, zukunftsfähige Innovationen entwickeln, die Branchen dazu befähigen, in einer schnelllebigen Welt erfolgreich zu sein. Wir begrüßen LTTS als unseren Lösungspartner und freuen uns darauf, gemeinsam die Zukunft der digitalen Transformation zu gestalten."

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services (LTTS) ist ein weltweit führender Anbieter von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen KI, Digital ER&D. Als börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro (L&T) bieten wir Design-, Entwicklungs-, Test- und Wartungsdienstleistungen für Produkte und Prozesse an.

Zielstrebig. Agil. Innovativ. So treiben wir das Wachstum in den Segmenten Mobilität, Nachhaltigkeit und Technologie voran. Zu unserem Kundenstamm zählen 69 Fortune-500-Unternehmen und 57 führende ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, medizinische Geräte, Transport, Telekommunikation und Hightech sowie der Prozessindustrie. Wir haben unseren Hauptsitz in Indien und beschäftigen zum 30. Juni 2025 über 23.600 Mitarbeiter in 23 globalen Designzentren, 30 globalen Vertriebsniederlassungen und 105 Innovationslabors.

Weitere Informationen hierzu unter www.LTTS.com.

Über Siemens Limited

Siemens Limited ist ein führendes Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf Industrie, Infrastruktur und Mobilität. Ziel des Unternehmens ist es, Technologien zu entwickeln, die den Alltag für alle Menschen erleichtern. Durch die Symbiose von realer und digitaler Welt ermöglicht Siemens seinen Kunden, ihre digitale Transformation und Nachhaltigkeitsstrategie voranzutreiben, Fabriken effizienter, Städte lebenswerter und den Verkehr nachhaltiger zu gestalten. Im Geschäftsjahr 2024, das am 30. September 2024 endete, erzielte Siemens Limited ("fortgeführte Geschäftsbereiche") einen konsolidierten Umsatz von rund 160 Milliarden INR und beschäftigte mehr als 6.200 Mitarbeitende. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.co.in.

