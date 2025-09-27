Anzeige
Mehr »
Samstag, 27.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Hot Stock: KI-Boom treibt Kupfer in neue Dimensionen - jetzt profitieren!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0RNL2 | ISIN: US1921085049 | Ticker-Symbol: CDM1
Tradegate
26.09.25 | 21:57
15,835 Euro
+0,44 % +0,070
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
DAXglobal Gold Miners
1-Jahres-Chart
COEUR MINING INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
COEUR MINING INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
15,68015,78026.09.
15,68515,83026.09.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
COEUR MINING
COEUR MINING INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
COEUR MINING INC15,835+0,44 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.