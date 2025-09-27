DJ PTA-News: Aktien Global News: Ist hier der nächste Wachstumstreiber dabei? Siemens Energy, Telekom, De.mem im Check

Aktien Global News: Ist hier der nächste Wachstumstreiber dabei? Siemens Energy, Telekom, De.mem im Check

Frankfurt (pta000/27.09.2025/06:55 UTC+2)

Werbung - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Auftraggeber: De.mem Limited (WKN: A2DNYE)

Siemens Energy: Gute Zahlen treffen auf skeptische Stimmen

Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0) legt im dritten Geschäftsquartal solide Zahlen vor. Vor allem der überraschend starke Auftragseingang gibt dem Konzern Rückenwind. Die Prognosen für Umsatz und operatives Ergebnis (EBITDA) hebt das Unternehmen leicht an. Die Nachfrage bleibt hoch, das operative Geschäft zeigt sich stabil - und das trotz eines weiterhin anspruchsvollen Marktumfelds.

An der Börse kommt die Nachricht dennoch nicht überall gut an. Die Einschätzungen zu Siemens Energy könnten gegensätzlicher kaum sein. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 93,20 EUR (XETRA) sehen Bernstein Research und UBS den Höhepunkt der Auftragslage erreicht und stufen die Aktie mit "Underperform" bzw. "Sell" ein - Kursziele: 37 bzw. 38 Euro. JPMorgan bleibt neutral mit 91,50 Euro und verweist auf die Frage, ob Siemens Energy seine Kapazitäten über die bisherigen Pläne hinaus ausbauen muss. Deutlich optimistischer zeigen sich Deutsche Bank und Goldman Sachs. Beide heben ihr Kursziel nach starken Quartalszahlen auf 110 Euro und empfehlen klar "Buy".

Damit reicht die Spanne der Kursziele von 37 bis 110 Euro. Für Anleger bedeutet das: Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0) bleibt ein Wert im Spannungsfeld zwischen Boom und Normalisierung - und eine Wette auf die richtige Interpretation der künftigen Geschäftsentwicklung.

Deutsche Telekom: T-Mobile US bleibt der starke Motor

Bei der Deutschen Telekom (Kurs: 28,56 EUR; ISIN: DE0005557508) läuft das Geschäft rund - auch unter raueren Bedingungen. Die DZ Bank bleibt optimistisch und bestätigt in ihrer aktuellen Studie die Kaufempfehlung für den DAX-Konzern. Das Kursziel bleibt bei 38 Euro. Die Analysten stützen ihre Bewertung vor allem auf die stabile operative Entwicklung und die starke Position im Markt.

Herzstück der Wachstumsstory bleibt T-Mobile US. Die US-Tochter spielt eine tragende Rolle in der Konzernbilanz und liefert verlässlich starke Ergebnisse. Die DZ Bank hebt die Ertragsdynamik hervor und bezeichnet sie als zentralen Treiber der positiven Bewertung.

Neben der finanziellen Stärke sieht die DZ Bank auch in der Marke und der Wettbewerbsfähigkeit der Telekom deutliche Vorteile. Trotz intensiver Konkurrenz und makroökonomischer Unsicherheiten gelingt es dem Unternehmen, sich zu behaupten. Die Deutsche Telekom bleibt damit ein Schwergewicht.

De.mem: Wachstum mit Wassertechnologie

Im australischen SmallCap-Segment sorgt De.mem für kontinuierliche Schlagzeilen. Das Unternehmen ist auf dezentrale Wasseraufbereitung spezialisiert - und das mit Erfolg. Die eingesetzte Membrantechnologie, optimiert durch Graphenoxid, steigert Effizienz und Durchflussleistung. Damit positioniert sich De.mem (ISIN: AU000000DEM4) technologisch an der Spitze eines wachsenden Marktes.

Auch finanziell zeigt der Trend nach oben. Im ersten Halbjahr 2025 klettern die Bareinnahmen um 16 Prozent auf einen neuen Höchstwert von 15,7 Mio. Australischen Dollar. Besonders auffällig: Bereits zum 25. Mal in Folge steigen die Einnahmen gegenüber dem Vorjahresquartal.

CEO Andreas Kroell ordnet die Entwicklung klar ein: "Wir entwickeln uns überdurchschnittlich stark im Vergleich zum Markt." Seit 2014 verfolgt De.mem (ISIN: AU000000DEM4) einen klaren Wachstumskurs. Die Mischung aus technologischer Stärke und strategischer Fokussierung trägt sichtbare Früchte - und macht das Unternehmen zu einem interessanten Player im Wassersektor.

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

