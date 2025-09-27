Münchener Rück-Aktien konnten am Freitag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 3,93 Prozent der Top-Performer im DAX. Zum Handelsende notiert die Aktie bei 540,00 Euro, das Tageshoch hat man mit 542,80 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen. Wenn man die Bewertungen auf finanzen.net anschaut, findet man 3 x kaufen und 6 x halten, die Kursziele liegen im Bereich zwischen 485,00 Euro und 650,00 Euro. Sieben von neun Analysten sehen einen Kursgewinn, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS