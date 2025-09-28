Maximal hat dieser RuMaS Trading-Tipp bisher 10,15 Prozent Aktiengewinn gemacht, das Kursziel wurde bis auf 15 Cent erreicht. Gelingt der Ausbruch über 11,00 Euro, ist ein Anstieg bis auf 12,00 Euro möglich. Mit diesem Hinweis hatten wir unsere Abonnenten am 14. September auf die Chance aufmerksam gemacht: "Mit dem Anstieg über die 38-, 100- und 200-Tage-Linie im Wochenverlauf kann die Bodenbildung wahrscheinlich als abgeschlossen betrachtet werden. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.