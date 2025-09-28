Maximal hat dieser RuMaS Trading-Tipp bisher 10,15 Prozent Aktiengewinn gemacht, das Kursziel wurde bis auf 15 Cent erreicht. Gelingt der Ausbruch über 11,00 Euro, ist ein Anstieg bis auf 12,00 Euro möglich. Mit diesem Hinweis hatten wir unsere Abonnenten am 14. September auf die Chance aufmerksam gemacht: "Mit dem Anstieg über die 38-, 100- und 200-Tage-Linie im Wochenverlauf kann die Bodenbildung wahrscheinlich als abgeschlossen betrachtet werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
