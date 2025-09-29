Voestalpine-Aktien konnten am Freitag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 3,31 Prozent der Top-Performer im Austrian Traded Index. Zum Handelsende notiert die Aktie an der Wiener Börse bei 30,00 Euro und dieser Kurs war auch das Tages- und Wochenhoch. Im laufenden Jahr steht ein Plus von rund 64 Prozent zu Buche. Auf Sicht von drei Jahren schneidet die Aktie mit einem Kursgewinn von rund 62 Prozent etwas schlechter ab. Die Zahlen für das ...

