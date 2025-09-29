Anzeige / Werbung

Der Kampf gegen Fettleibigkeit gilt als einer der größten Wachstumsmärkte im globalen Pharmasektor. Schätzungen zufolge könnte der Markt für Adipositas-Therapien bis 2030 ein Volumen von bis zu 150 Mrd. USD erreichen.

Bisher beherrschen Novo Nordisk und Eli Lilly den Markt. Doch fast jeder Konzern und innovative Herausforderer wollen ein Stück vom Kuchen. Jüngstes Beispiel: Pfizer plant die milliardenschwere Übernahme des US-Unternehmens Metsera, das mit neuartigen Medikamenten gegen Übergewicht im Rennen ist. Ein heißer Übernahmekandidat ist auch BioNxt Solutions. Das Unternehmen will mit einer oralen Einnahmeform für eine Revolution und neue Kunden sorgen. Erste Prototypen wurden bereits entwickelt. Interessant für praktisch jeden Pharma-Konzern.



Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!



Wettbewerb um die besten Technologien läuft

Der Markt für GLP-1-basierte Adipositas-Therapien wie Ozempic (Novo Nordisk) und Mounjaro (Eli Lilly) soll gemäß Analystenschätzungen bis Ende des Jahrzehnts ein Volumen von rund 150 Mrd. USD erreichen. Da verwundert es nicht, dass zahlreiche Konzerne wie beispielsweise Roche und Amgen an eigenen Präparaten arbeiten. Zuletzt hatte die "Financial Times" berichtet, dass Pfizer das Biotech-Unternehmen Metsera übernehmen will. Der US-Pharmariese will sich mit dem Zukauf frühzeitig Zugang zu einem potenziellen Blockbuster sichern. Metsera arbeitet an innovativen Wirkstoffen gegen Adipositas, die sich allerdings noch in der klinischen Entwicklung befinden. Dies könnte Pfizer helfen, im Rennen gegen die Platzhirsche Novo Nordisk und Eli Lilly Boden gutzumachen, nachdem man mit der Eigenentwicklung scheiterte. Dafür bietet Pfizer einen Aufschlag von 40% je Metsera-Aktie und will insgesamt 3,5 Mrd. USD bezahlen. Nach dem verpassten Einstieg in den GLP-1-Boom mit eigenen Projekten zeigt die Transaktion, dass Pharmakonzerne bereit sind, tief in die Tasche zu greifen, um nicht den Anschluss zu verlieren. Für Investoren ist klar: Der Wettbewerb um die besten Technologien im Adipositas-Markt läuft.



Übernahmekandidat BioNxt Solutions

Vor diesem Hintergrund rückt auch das kanadisch-deutsche Biowissenschaftsunternehmen BioNxt Solutions stärker in den Fokus. Das Unternehmen arbeitet an einer innovativen Technologie, die das Potenzial hat, die Behandlung von Übergewicht und Adipositas zu revolutionieren. Herzstück ist ein oraler Schmelzfilm, in den Wirkstoffe wie Semaglutid (Ozempic) eingebettet werden können - ein Medikament, das bislang nur in Form von Injektionen verfügbar ist. Die Idee: Patienten könnten künftig einfach eine kleine Folie im Mund zergehen lassen, anstatt sich regelmäßig eine Spritze zu setzen. Damit würde BioNxt nicht nur die Akzeptanz und Therapietreue der Patienten erhöhen, sondern auch einen klaren Wettbewerbsvorteil schaffen. Denn gerade im Massenmarkt der Adipositas-Therapien spielt die einfache Handhabung eine entscheidende Rolle. BioNxt fokussiert sich zunächst auf Marktführer Ozempic. Damit haben die Dänen allein im vergangenen Quartal rund 12 Mrd. USD umgesetzt. Doch die Technologie dürfte sich auf alle Wirkstoffe übertragen lassen. Damit ist BioNxt für jeden Konzern in dem Bereich ein interessanter Übernahmekandidat.



Prototypen Semaglutide-Schmelzfilme bereits entwickelt

Kürzlich wurden bereits die Proof-of-Concept-Studien zur Entwicklung des oral löslichen Films mit Semaglutid erfolgreich abgeschlossen. Die Prototypen mit starken Leistungsmerkmalen zeigten eine schnelle Zerfallbarkeit, eine homogene Filmqualität, eine gute Verarbeitbarkeit während der Herstellung und günstige mechanische Eigenschaften. In den kommenden Monaten soll die Patentanmeldung für den Semaglutide-Schmelzfilm erfolgen. Zudem arbeitet BioNxt an der Verfeinerung der Formulierung. Die klinische Pilotstudie soll dann bereits im kommenden Jahr starten.



Technologie bereits erprobt

Hinzu kommt, dass BioNxt nicht bei null beginnt. Das Unternehmen verfügt bereits über regulatorisch validierte Plattformtechnologien im Bereich der oralen Wirkstoffverabreichung, die schon für andere Indikationen getestet wurden. Dieses Fundament erleichtert die Zulassung weiterer Produkte und reduziert Entwicklungsrisiken - ein Punkt, der das Unternehmen für potenzielle Partner oder Käufer besonders interessant macht. Mit einer Marktkapitalisierung von unter 100 Mio. CAD erscheint BioNxt derzeit wie ein "Hidden Champion". Für Big Pharma könnte das der perfekte Zeitpunkt sein, sich Zugang zu einer disruptiven Technologie zu sichern, bevor der Wert des Unternehmens mit Markteinführung rasant steigt.

BioNxt verfügt über eine vielversprechende Pipeline. Quelle: bionxt.com





Leitprojekt für Multiple Sklerose Blockbuster

Das Ozempic-Projekt ist nicht das Einzige, mit dem BioNxt einen Milliardenmarkt anvisiert. Mit Hochdruck arbeitet man an dem Leitprojekt BNT23001, einer Schmelzfilmformulierung des Medikamentes Cladribin zur Behandlung von Multipler Sklerose. Diese Darreichungsform soll typische Nebenwirkungen von Tabletten oder injizierbaren MS-Medikamenten verringern. Für Patienten bedeutet das mehr Komfort und weniger Belastung - Faktoren, die in der Langzeitbehandlung chronischer Erkrankungen entscheidend sein können. BioNxt hat sich für BNT23001 bereits wichtige Patente gesichert, die nicht nur die Technologie der transdermalen Verabreichung, sondern auch die konkrete Formulierung abdecken. In den USA hat BioNxt seine Patentanmeldung für BNT23001 im beschleunigten "Track-One"-Verfahren eingereicht. Ein Erfolg würde sich sehr positiv auf die klinische Entwicklung und anschließende Kommerzialisierung auswirken. Damit ist das Projekt sowohl wissenschaftlich als auch kommerziell gut abgesichert. Angesichts eines globalen MS-Marktes von über 25 Mrd. USD eröffnet sich hier für BioNxt die Chance, eine Nische zu besetzen, die zugleich medizinisch dringend benötigt und wirtschaftlich hochattraktiv ist.

Wichtiger Terminhinweis: Am 8. Oktober 2025 wird BioNxt Solutions auf der virtuellen Investorenkonferenz IIF präsentieren. Private und institutionelle Anleger können sich hier zur kostenlosen Teilnahme anmelden. Es präsentieren viele spannende deutsche und internationale Small- und Midcaps.

Fazit: Marktkapitalisierung mit deutlich Luft nach oben

BioNxt Solutions arbeitet an innovativen Verabreichungsformen. Derzeit bietet sich Anlegern eine spannende Einstiegsschance. Wenn man bei der Entwicklung weiterhin so erfolgreich ist, kann es eigentlich nur zwei Möglichkeiten geben: Entweder der Aktienkurs steigt deutlich oder Big Pharma macht ein Übernahmeangebot. Beides sind attraktive Szenarien.

Interessenskonflikt

Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend "Relevante Personen") ggf. künftig Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen halten oder auf steigende oder fallende Kurse setzen werden und somit ggf. künftig ein Interessenskonflikt entstehen kann. Die Relevanten Personen behalten sich dabei vor, jederzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei unter Umständen den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.



Risikohinweis

Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf www.esg-aktien.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen.





Nutzungsbedingungen

Die Apaton Finance GmbH ist für die Aussendung der Informationen, die von Dritten bezogen werden, auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Ebenso ist die Apaton Finance GmbH bei der Versendung von Informationen per E-Mail über das Internet auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt daher keine Gewährleistung für zeitweilige oder dauerhafte Unterbrechungen des E-Mail-Informationsdienstes.

Die von der Apaton Finance GmbH veröffentlichten und versandten Informationen entstammen unterschiedlichen Quellen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Pünktlichkeit der genannten und versandten Informationen.

Die genannten und versandten Informationen stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Wertpapiere, Indizes, Derivate oder Geldmarktinstrumente dar. Der Benutzer erkennt an, dass der Apaton Finance GmbH mit den Portal- und E-Mail-Informationsdiensten keine Anlageberatung im Hinblick auf den Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren, Indizes, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten leistet.

Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für mittelbare Schäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, die durch die Benutzung der Informationsdienste der Apaton Finance GmbH entstehen.

Die Apaton Finance GmbH behält sich das Recht vor, die Informationsdienste durch neue Angebote oder Zahlungsmöglichkeiten zu erweitern oder zu verändern, sowie die Informationsdienste einzuschränken oder ganz oder teilweise einzustellen.

Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, sofern die Haftung für den Schaden aufgrund einer grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Vertragsverletzung der Apaton Finance GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen oder auf arglistigem Verschweigen eines Mangels oder Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft beruht. Ausgenommen von der Beschränkung ist ferner die Haftung für Verletzungen des Körpers, der Gesundheit oder des Lebens.

Impressum

Informationen gem. § 5 Telemediengesetz und § 55 Abs. 1 Rundfunkstaatsvertrag (RStV)

Die Seite www.esg-aktien.de wird bereitgestellt durch die Apaton Finance GmbH.

Anschrift:

Apaton Finance GmbH

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Kontakt per E-mail:

office[at]apaton-finance.de



Geschäftsführer:

Mario Hose



Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 202654,

Sitz der Gesellschaft: Hannover



Verantwortlich für den Inhalt:

(verantwortlich i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV)

Redaktion:

Fabian Lorenz

Mario Hose (Leitung)

Nico Popp

Apaton Finance GmbH

Mario Hose

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Die o.g. Verantwortlichkeiten gelten für die Seite www.esg-aktien.de. Für weitere Portale/Portalangebote der Apaton Finance GmbH bestehen gesonderte Regelungen. Den Verantwortlichen für den Inhalt dieser Angebote können Sie dem jeweiligen Impressum entnehmen.



Rechtshinweis:

© Copyright Apaton Finance GmbH

Die Inhalte sind urheberrechtlich, als wesentliche Teile von Datenbanken oder als sonstige gewerbliche Schutzrechte geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Insbesondere dürfen Nachdrucke, öffentliches Zugänglichmachen, insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetangebote und Online-Dienste sowie Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art, z.B. CD-ROM, DVD-ROM usw., auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Apaton Finance GmbH erfolgen. Die Modifikation, Reproduktion oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung durch die Betreiberin ist untersagt. Das automatische Abrufen oder Auslesen (Ausparsen) der von der Apaton Finance GmbH zur Verfügung gestellten Informationen ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Apaton Finance GmbH erlaubt. Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für unverlangt übermittelte Fotos, Inhalte, Manuskripte etc. Für Inhalte von Webseiten, auf die durch einen Link verwiesen wird und Inhalte, die ausdrücklich z.B. mittels Urhebervermerk oder entsprechendes Branding als fremde Inhalte gekennzeichnet sind, übernimmt die Apaton Finance GmbH keine Haftung.

Enthaltene Werte: US5324571083,US7170811035,CA0909741062,DK0062498333