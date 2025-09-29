Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 29
29 September 2025
Oxford Instruments plc
("Oxford Instruments" or the "Company")
Transaction in Own Shares
Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1866.9239 pence per share:
Date of purchase:
26 September 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
22,774
Lowest price paid per share (GBp):
1832.0000
Highest price paid per share (GBp):
1882.0000
Volume weighted average price paid per share (GBp):
1866.9239
Subject to settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 56,982,600. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 56,982,600. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Aggregate information:
Venue
Weighted average price paid per share (GBp)
Aggregate number of shares purchased
London Stock Exchange
1866.8750
15,411
BATS Trading Europe
1867.0265
7,363
Transaction Details:
In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:
Number of ordinary shares purchased
Transaction price
Time of transaction (UK Time)
Transaction reference number
Trading venue
289
1844.00
08:17:13
00077186914TRLO0
XLON
285
1832.00
08:21:34
00077187041TRLO0
XLON
100
1850.00
08:39:13
00077187410TRLO0
XLON
260
1864.00
08:54:23
00077187825TRLO0
XLON
45
1862.00
08:54:27
00077187826TRLO0
XLON
314
1860.00
08:54:27
00077187828TRLO0
XLON
321
1860.00
08:54:27
00077187827TRLO0
BATE
262
1858.00
08:59:19
00077187963TRLO0
XLON
285
1856.00
09:18:57
00077188449TRLO0
XLON
258
1856.00
09:18:57
00077188448TRLO0
BATE
269
1850.00
09:19:05
00077188453TRLO0
XLON
269
1848.00
09:52:09
00077189081TRLO0
XLON
236
1848.00
09:52:09
00077189079TRLO0
BATE
246
1848.00
09:52:09
00077189080TRLO0
BATE
76
1848.00
10:02:01
00077189310TRLO0
XLON
284
1848.00
10:02:01
00077189309TRLO0
BATE
200
1848.00
10:02:01
00077189311TRLO0
XLON
271
1860.00
11:15:41
00077190849TRLO0
BATE
13
1860.00
11:19:11
00077190907TRLO0
BATE
5
1860.00
11:20:08
00077190924TRLO0
XLON
237
1860.00
11:24:44
00077190999TRLO0
XLON
53
1860.00
11:24:44
00077191001TRLO0
XLON
1
1860.00
11:24:44
00077191002TRLO0
XLON
210
1860.00
11:24:44
00077191004TRLO0
XLON
244
1860.00
11:24:44
00077191000TRLO0
BATE
258
1860.00
11:24:44
00077191003TRLO0
BATE
58
1856.00
11:37:45
00077191146TRLO0
XLON
82
1856.00
11:37:45
00077191147TRLO0
XLON
252
1854.00
11:39:32
00077191190TRLO0
BATE
275
1874.00
12:06:05
00077191596TRLO0
XLON
2
1872.00
12:06:30
00077191603TRLO0
XLON
47
1872.00
12:06:30
00077191604TRLO0
XLON
85
1872.00
12:06:30
00077191605TRLO0
XLON
109
1872.00
12:06:30
00077191606TRLO0
XLON
271
1870.00
12:07:26
00077191643TRLO0
XLON
272
1870.00
12:29:25
00077192240TRLO0
XLON
236
1870.00
12:29:25
00077192242TRLO0
XLON
145
1870.00
12:29:25
00077192238TRLO0
BATE
91
1870.00
12:29:25
00077192239TRLO0
BATE
275
1870.00
12:29:25
00077192241TRLO0
BATE
291
1870.00
12:29:25
00077192243TRLO0
XLON
10
1866.00
12:37:56
00077192371TRLO0
BATE
227
1874.00
12:59:00
00077192731TRLO0
XLON
31
1874.00
12:59:00
00077192732TRLO0
XLON
118
1872.00
12:59:00
00077192733TRLO0
XLON
1
1872.00
12:59:00
00077192734TRLO0
XLON
201
1872.00
12:59:06
00077192737TRLO0
XLON
15
1880.00
13:29:12
00077193423TRLO0
XLON
14
1880.00
13:29:12
00077193424TRLO0
XLON
90
1880.00
13:29:12
00077193425TRLO0
XLON
43
1880.00
13:29:12
00077193426TRLO0
XLON
163
1880.00
13:29:12
00077193427TRLO0
XLON
278
1878.00
13:29:54
00077193439TRLO0
XLON
43
1878.00
13:29:54
00077193440TRLO0
XLON
192
1878.00
13:29:54
00077193441TRLO0
XLON
87
1880.00
13:35:01
00077193645TRLO0
BATE
237
1882.00
13:36:11
00077193678TRLO0
BATE
248
1882.00
13:40:40
00077193997TRLO0
BATE
121
1882.00
13:40:40
00077193998TRLO0
XLON
87
1882.00
13:40:40
00077193999TRLO0
XLON
75
1882.00
13:40:45
00077194003TRLO0
XLON
283
1880.00
13:46:34
00077194144TRLO0
BATE
217
1880.00
13:46:34
00077194145TRLO0
BATE
271
1880.00
13:49:44
00077194293TRLO0
XLON
67
1880.00
13:49:44
00077194292TRLO0
BATE
242
1880.00
14:06:56
00077194716TRLO0
BATE
237
1880.00
14:06:56
00077194717TRLO0
BATE
285
1880.00
14:06:56
00077194718TRLO0
XLON
12
1882.00
14:06:56
00077194719TRLO0
XLON
33
1882.00
14:06:56
00077194720TRLO0
XLON
87
1882.00
14:06:56
00077194721TRLO0
XLON
4
1882.00
14:06:56
00077194722TRLO0
XLON
135
1882.00
14:06:56
00077194723TRLO0
XLON
269
1880.00
14:09:56
00077194811TRLO0
XLON
14
1880.00
14:09:56
00077194812TRLO0
XLON
249
1878.00
14:09:56
00077194813TRLO0
XLON
236
1874.00
14:15:49
00077194995TRLO0
XLON
85
1872.00
14:15:50
00077194996TRLO0
BATE
171
1872.00
14:15:51
00077195000TRLO0
BATE
263
1872.00
14:30:44
00077195535TRLO0
XLON
281
1872.00
14:30:44
00077195534TRLO0
BATE
164
1870.00
14:30:44
00077195536TRLO0
XLON
72
1870.00
14:30:44
00077195537TRLO0
XLON
229
1868.00
14:42:43
00077196220TRLO0
XLON
271
1868.00
14:42:43
00077196221TRLO0
XLON
91
1874.00
14:58:23
00077197117TRLO0
XLON
77
1874.00
14:58:23
00077197118TRLO0
XLON
101
1874.00
14:58:23
00077197119TRLO0
XLON
1
1874.00
15:01:23
00077197375TRLO0
XLON
83
1874.00
15:01:27
00077197378TRLO0
XLON
163
1874.00
15:01:27
00077197379TRLO0
XLON
275
1872.00
15:03:06
00077197432TRLO0
XLON
258
1872.00
15:03:06
00077197433TRLO0
XLON
235
1872.00
15:03:06
00077197430TRLO0
BATE
255
1872.00
15:03:06
00077197431TRLO0
BATE
148
1872.00
15:06:16
00077197553TRLO0
XLON
112
1872.00
15:06:16
00077197554TRLO0
XLON
254
1872.00
15:06:16
00077197552TRLO0
BATE
88
1870.00
15:08:38
00077197655TRLO0
BATE
2
1870.00
15:09:10
00077197685TRLO0
XLON
88
1870.00
15:09:10
00077197684TRLO0
BATE
272
1870.00
15:10:21
00077197754TRLO0
XLON
72
1870.00
15:10:21
00077197753TRLO0
BATE
236
1864.00
15:13:33
00077197938TRLO0
XLON
234
1868.00
15:31:01
00077198665TRLO0
XLON
1
1866.00
15:32:22
00077198728TRLO0
XLON
7
1866.00
15:32:22
00077198729TRLO0
XLON
17
1866.00
15:32:22
00077198732TRLO0
XLON
223
1866.00
15:32:22
00077198733TRLO0
XLON
244
1866.00
15:32:22
00077198734TRLO0
XLON
200
1866.00
15:32:22
00077198730TRLO0
BATE
30
1866.00
15:32:22
00077198731TRLO0
BATE
246
1866.00
15:37:22
00077198902TRLO0
BATE
118
1866.00
15:38:22
00077198954TRLO0
XLON
134
1866.00
15:38:22
00077198955TRLO0
XLON
265
1866.00
15:41:44
00077199121TRLO0
XLON
1
1866.00
15:55:12
00077199681TRLO0
XLON
219
1866.00
15:55:12
00077199682TRLO0
XLON
268
1866.00
15:55:12
00077199683TRLO0
XLON
327
1866.00
15:55:12
00077199684TRLO0
XLON
242
1866.00
15:55:12
00077199685TRLO0
XLON
246
1866.00
15:55:12
00077199679TRLO0
BATE
372
1866.00
15:55:12
00077199680TRLO0
BATE
82
1862.00
15:55:16
00077199696TRLO0
BATE
90
1862.00
15:55:23
00077199698TRLO0
XLON
76
1862.00
15:59:52
00077199873TRLO0
BATE
12
1864.00
16:00:08
00077199880TRLO0
XLON
272
1864.00
16:00:08
00077199881TRLO0
XLON
230
1864.00
16:02:08
00077200013TRLO0
XLON
233
1864.00
16:04:08
00077200122TRLO0
XLON
5
1864.00
16:06:08
00077200257TRLO0
XLON
168
1864.00
16:06:08
00077200258TRLO0
XLON
71
1864.00
16:06:08
00077200259TRLO0
XLON
246
1864.00
16:08:08
00077200325TRLO0
XLON
266
1864.00
16:10:46
00077200438TRLO0
XLON
100
1864.00
16:10:46
00077200439TRLO0
XLON
142
1864.00
16:10:46
00077200440TRLO0
XLON
52
1864.00
16:14:33
00077200730TRLO0
XLON
7
1864.00
16:15:18
00077200790TRLO0
XLON
205
1864.00
16:15:18
00077200791TRLO0
XLON
2
1864.00
16:15:18
00077200792TRLO0
XLON
4
1864.00
16:15:18
00077200793TRLO0
XLON
6
1864.00
16:15:18
00077200794TRLO0
XLON
4
1864.00
16:18:03
00077200924TRLO0
BATE
56
1864.00
16:18:04
00077200925TRLO0
BATE
For further details:
Oxford Instruments plc
Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916