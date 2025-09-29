Anzeige
Montag, 29.09.2025
WKN: 868366 | ISIN: GB0006650450 | Ticker-Symbol: OX3
Frankfurt
29.09.25 | 08:05
21,400 Euro
-0,93 % -0,200
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
FTSE techMARK Focus
FTSE-250
1-Jahres-Chart
OXFORD INSTRUMENTS PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
OXFORD INSTRUMENTS PLC 5-Tage-Chart
PR Newswire
29.09.2025 08:06 Uhr
15 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 29

29 September 2025

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1866.9239 pence per share:

Date of purchase:

26 September 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

22,774

Lowest price paid per share (GBp):

1832.0000

Highest price paid per share (GBp):

1882.0000

Volume weighted average price paid per share (GBp):

1866.9239

Subject to settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 56,982,600. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 56,982,600. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

Venue

Weighted average price paid per share (GBp)

Aggregate number of shares purchased

London Stock Exchange

1866.8750

15,411

BATS Trading Europe

1867.0265

7,363

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

289

1844.00

08:17:13

00077186914TRLO0

XLON

285

1832.00

08:21:34

00077187041TRLO0

XLON

100

1850.00

08:39:13

00077187410TRLO0

XLON

260

1864.00

08:54:23

00077187825TRLO0

XLON

45

1862.00

08:54:27

00077187826TRLO0

XLON

314

1860.00

08:54:27

00077187828TRLO0

XLON

321

1860.00

08:54:27

00077187827TRLO0

BATE

262

1858.00

08:59:19

00077187963TRLO0

XLON

285

1856.00

09:18:57

00077188449TRLO0

XLON

258

1856.00

09:18:57

00077188448TRLO0

BATE

269

1850.00

09:19:05

00077188453TRLO0

XLON

269

1848.00

09:52:09

00077189081TRLO0

XLON

236

1848.00

09:52:09

00077189079TRLO0

BATE

246

1848.00

09:52:09

00077189080TRLO0

BATE

76

1848.00

10:02:01

00077189310TRLO0

XLON

284

1848.00

10:02:01

00077189309TRLO0

BATE

200

1848.00

10:02:01

00077189311TRLO0

XLON

271

1860.00

11:15:41

00077190849TRLO0

BATE

13

1860.00

11:19:11

00077190907TRLO0

BATE

5

1860.00

11:20:08

00077190924TRLO0

XLON

237

1860.00

11:24:44

00077190999TRLO0

XLON

53

1860.00

11:24:44

00077191001TRLO0

XLON

1

1860.00

11:24:44

00077191002TRLO0

XLON

210

1860.00

11:24:44

00077191004TRLO0

XLON

244

1860.00

11:24:44

00077191000TRLO0

BATE

258

1860.00

11:24:44

00077191003TRLO0

BATE

58

1856.00

11:37:45

00077191146TRLO0

XLON

82

1856.00

11:37:45

00077191147TRLO0

XLON

252

1854.00

11:39:32

00077191190TRLO0

BATE

275

1874.00

12:06:05

00077191596TRLO0

XLON

2

1872.00

12:06:30

00077191603TRLO0

XLON

47

1872.00

12:06:30

00077191604TRLO0

XLON

85

1872.00

12:06:30

00077191605TRLO0

XLON

109

1872.00

12:06:30

00077191606TRLO0

XLON

271

1870.00

12:07:26

00077191643TRLO0

XLON

272

1870.00

12:29:25

00077192240TRLO0

XLON

236

1870.00

12:29:25

00077192242TRLO0

XLON

145

1870.00

12:29:25

00077192238TRLO0

BATE

91

1870.00

12:29:25

00077192239TRLO0

BATE

275

1870.00

12:29:25

00077192241TRLO0

BATE

291

1870.00

12:29:25

00077192243TRLO0

XLON

10

1866.00

12:37:56

00077192371TRLO0

BATE

227

1874.00

12:59:00

00077192731TRLO0

XLON

31

1874.00

12:59:00

00077192732TRLO0

XLON

118

1872.00

12:59:00

00077192733TRLO0

XLON

1

1872.00

12:59:00

00077192734TRLO0

XLON

201

1872.00

12:59:06

00077192737TRLO0

XLON

15

1880.00

13:29:12

00077193423TRLO0

XLON

14

1880.00

13:29:12

00077193424TRLO0

XLON

90

1880.00

13:29:12

00077193425TRLO0

XLON

43

1880.00

13:29:12

00077193426TRLO0

XLON

163

1880.00

13:29:12

00077193427TRLO0

XLON

278

1878.00

13:29:54

00077193439TRLO0

XLON

43

1878.00

13:29:54

00077193440TRLO0

XLON

192

1878.00

13:29:54

00077193441TRLO0

XLON

87

1880.00

13:35:01

00077193645TRLO0

BATE

237

1882.00

13:36:11

00077193678TRLO0

BATE

248

1882.00

13:40:40

00077193997TRLO0

BATE

121

1882.00

13:40:40

00077193998TRLO0

XLON

87

1882.00

13:40:40

00077193999TRLO0

XLON

75

1882.00

13:40:45

00077194003TRLO0

XLON

283

1880.00

13:46:34

00077194144TRLO0

BATE

217

1880.00

13:46:34

00077194145TRLO0

BATE

271

1880.00

13:49:44

00077194293TRLO0

XLON

67

1880.00

13:49:44

00077194292TRLO0

BATE

242

1880.00

14:06:56

00077194716TRLO0

BATE

237

1880.00

14:06:56

00077194717TRLO0

BATE

285

1880.00

14:06:56

00077194718TRLO0

XLON

12

1882.00

14:06:56

00077194719TRLO0

XLON

33

1882.00

14:06:56

00077194720TRLO0

XLON

87

1882.00

14:06:56

00077194721TRLO0

XLON

4

1882.00

14:06:56

00077194722TRLO0

XLON

135

1882.00

14:06:56

00077194723TRLO0

XLON

269

1880.00

14:09:56

00077194811TRLO0

XLON

14

1880.00

14:09:56

00077194812TRLO0

XLON

249

1878.00

14:09:56

00077194813TRLO0

XLON

236

1874.00

14:15:49

00077194995TRLO0

XLON

85

1872.00

14:15:50

00077194996TRLO0

BATE

171

1872.00

14:15:51

00077195000TRLO0

BATE

263

1872.00

14:30:44

00077195535TRLO0

XLON

281

1872.00

14:30:44

00077195534TRLO0

BATE

164

1870.00

14:30:44

00077195536TRLO0

XLON

72

1870.00

14:30:44

00077195537TRLO0

XLON

229

1868.00

14:42:43

00077196220TRLO0

XLON

271

1868.00

14:42:43

00077196221TRLO0

XLON

91

1874.00

14:58:23

00077197117TRLO0

XLON

77

1874.00

14:58:23

00077197118TRLO0

XLON

101

1874.00

14:58:23

00077197119TRLO0

XLON

1

1874.00

15:01:23

00077197375TRLO0

XLON

83

1874.00

15:01:27

00077197378TRLO0

XLON

163

1874.00

15:01:27

00077197379TRLO0

XLON

275

1872.00

15:03:06

00077197432TRLO0

XLON

258

1872.00

15:03:06

00077197433TRLO0

XLON

235

1872.00

15:03:06

00077197430TRLO0

BATE

255

1872.00

15:03:06

00077197431TRLO0

BATE

148

1872.00

15:06:16

00077197553TRLO0

XLON

112

1872.00

15:06:16

00077197554TRLO0

XLON

254

1872.00

15:06:16

00077197552TRLO0

BATE

88

1870.00

15:08:38

00077197655TRLO0

BATE

2

1870.00

15:09:10

00077197685TRLO0

XLON

88

1870.00

15:09:10

00077197684TRLO0

BATE

272

1870.00

15:10:21

00077197754TRLO0

XLON

72

1870.00

15:10:21

00077197753TRLO0

BATE

236

1864.00

15:13:33

00077197938TRLO0

XLON

234

1868.00

15:31:01

00077198665TRLO0

XLON

1

1866.00

15:32:22

00077198728TRLO0

XLON

7

1866.00

15:32:22

00077198729TRLO0

XLON

17

1866.00

15:32:22

00077198732TRLO0

XLON

223

1866.00

15:32:22

00077198733TRLO0

XLON

244

1866.00

15:32:22

00077198734TRLO0

XLON

200

1866.00

15:32:22

00077198730TRLO0

BATE

30

1866.00

15:32:22

00077198731TRLO0

BATE

246

1866.00

15:37:22

00077198902TRLO0

BATE

118

1866.00

15:38:22

00077198954TRLO0

XLON

134

1866.00

15:38:22

00077198955TRLO0

XLON

265

1866.00

15:41:44

00077199121TRLO0

XLON

1

1866.00

15:55:12

00077199681TRLO0

XLON

219

1866.00

15:55:12

00077199682TRLO0

XLON

268

1866.00

15:55:12

00077199683TRLO0

XLON

327

1866.00

15:55:12

00077199684TRLO0

XLON

242

1866.00

15:55:12

00077199685TRLO0

XLON

246

1866.00

15:55:12

00077199679TRLO0

BATE

372

1866.00

15:55:12

00077199680TRLO0

BATE

82

1862.00

15:55:16

00077199696TRLO0

BATE

90

1862.00

15:55:23

00077199698TRLO0

XLON

76

1862.00

15:59:52

00077199873TRLO0

BATE

12

1864.00

16:00:08

00077199880TRLO0

XLON

272

1864.00

16:00:08

00077199881TRLO0

XLON

230

1864.00

16:02:08

00077200013TRLO0

XLON

233

1864.00

16:04:08

00077200122TRLO0

XLON

5

1864.00

16:06:08

00077200257TRLO0

XLON

168

1864.00

16:06:08

00077200258TRLO0

XLON

71

1864.00

16:06:08

00077200259TRLO0

XLON

246

1864.00

16:08:08

00077200325TRLO0

XLON

266

1864.00

16:10:46

00077200438TRLO0

XLON

100

1864.00

16:10:46

00077200439TRLO0

XLON

142

1864.00

16:10:46

00077200440TRLO0

XLON

52

1864.00

16:14:33

00077200730TRLO0

XLON

7

1864.00

16:15:18

00077200790TRLO0

XLON

205

1864.00

16:15:18

00077200791TRLO0

XLON

2

1864.00

16:15:18

00077200792TRLO0

XLON

4

1864.00

16:15:18

00077200793TRLO0

XLON

6

1864.00

16:15:18

00077200794TRLO0

XLON

4

1864.00

16:18:03

00077200924TRLO0

BATE

56

1864.00

16:18:04

00077200925TRLO0

BATE

For further details:

Oxford Instruments plc

Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916


© 2025 PR Newswire
