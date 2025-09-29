Anzeige
Montag, 29.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Seltene Ausgangslage: Unbekannter Kupfer-Explorer mit spekulativem Potenzial
WKN: 843002 | ISIN: DE0008430026
Xetra
29.09.25 | 15:45
544,80 Euro
+0,89 % +4,80
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
DAX
EURO STOXX 50
Prime Standard
STOXX Europe 50
STOXX Europe 600
Markus Weingran
29.09.2025 15:27 Uhr
236 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Top 5 Übernahme-Kandidaten: EAs Buyout, Insiderkauf bei Münchener Rück & Goldpreis nicht zu bremsen

Der Goldpreis steigt immer weiter in die Höhe und knackt die nächste runde Marke. Diesmal die 3.800 US-Dollar. In der Börsenlounge haben wir schon einige Derivate empfohlen, die sich verdoppelt haben. Wie geht es weiter?Paukenschlag im Gaming-Sektor! Electronic Arts (EA) steht im Zentrum eines potenziellen historischen Leveraged Buyouts. Ein Konsortium, dem die Private-Equity-Firma Silver Lake, der saudi-arabische Staatsfonds PIF und Jared Kushners Affinity Partners angehören sollen, verhandelt einem Medienbericht zufolge über einen Börsenrückzug des Publishers im gigantischen Volumen von rund 50 Milliarden US-Dollar. Die Finanzierung für dieses Mammutprojekt scheint gesichert: JPMorgan …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2025 Markus Weingran
