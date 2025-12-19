Fitch sieht die Versicherungsbranche 2026 weiter stabil und vergibt einen neutralen Ausblick. Margen und Kapitalanlageerträge könnten nach dem starken Jahr 2025 nachlassen. Können Anleger bei den deutschen Platzhirschen wie Allianz, Munich Re und Hannover Rück dennoch gelassen ins neue Jahr blicken?Die Ratingagentur Fitch Ratings erwartet für die Versicherungsbranche 2026 ein insgesamt stabiles Umfeld. Der globale Sektorausblick bleibt "neutral". Zwar dürften Underwriting-Margen und Kapitalanlageerträge ...

