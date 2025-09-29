Die Klöckner & Co SE verkauft acht Distributionsstandorte in den USA, davon sieben an Russel Metals und einen an Service Steel Warehouse. Der Deal bringt rund 119 Mio. US-Dollar ein und stärkt die strategische Neuausrichtung des Konzerns. Die Transaktionen umfassen Standorte in Texas (Austin, Houston, Amarillo), North Carolina, Iowa, Florida und Georgia. Besonders interessant: Der Verkauf an Russel Metals entspricht einem Buchgewinn von über 20 Mio. €. Die betroffenen Niederlassungen steuerten zuletzt durchschnittlich 9 Mio. US-Dollar EBITDA pro Jahr bei. Strategischer Umbau nimmt Fahrt auf Mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
