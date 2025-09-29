Die Softing AG hat ihre Jahresprognose nach unten angepasst. Statt Gewinn rückt nun sogar ein Verlust in den Bereich des Möglichen. Anleger reagieren entsprechend verunsichert. Noch im Juli 2025 hatte es nach einem starken Monat mit guten Auftragseingängen nach einem positiven Verlauf für das Gesamtjahr ausgesehen. Doch die schwachen Ergebnisse im August und September machten den Hoffnungen einen Strich durch die Rechnung. Neue Prognose deutlich schwächer Statt eines Umsatzes von 90-95 Mio. € erwartet der Vorstand nun nur noch 85-90 Mio. €. Besonders schmerzhaft: Operatives EBIT soll nur noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
