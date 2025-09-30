Ryu ist ein erfahrener Unternehmer und Start-up-Berater und wird sich auf Software und KI konzentrieren

Battery Ventures, eine globale, auf Technologie spezialisierte Investmentgesellschaft, gab bekannt, den erfahrenen Unternehmer und Tech-Operator Marcus Ryu zum General Partner ernannt zu haben.

Ryu gehörte 2001 zu den Gründern des führenden Versicherungs-Technologieunternehmens Guidewire Software und war seit dem Börsengang des Unternehmens im Jahr 2012 bis 2019 als dessen CEO tätig. Guidewire erzielt heute einen jährlichen Umsatz von über 1,2 Milliarden US-Dollar und hat eine Marktkapitalisierung von knapp 20 Milliarden US-Dollar (Stand: dieser Monat) erreicht. Seit seinem Wechsel zu Battery im Jahr 2022 hat sich Ryu auf Investitionen in vertikale Unternehmensanwendungen und KI-Unternehmen sowie in Finanz- und Versicherungstechnologie konzentriert.

"Zu den Gründern meines Unternehmens zu gehören und es fast zwei Jahrzehnte lang zu leiten, war die prägende Erfahrung meiner Karriere. Ich empfinde es als äußerst bereichernd, Unternehmer im heutigen Start-up-Umfeld, das Gründer viel stärker unterstützt als zu meiner Zeit, aber auch in jeder Hinsicht wettbewerbsintensiver ist, zu beraten und von ihnen zu lernen", so Ryu. "Es ist ein Privileg, Teil der General Partnership von Battery zu werden, da die Kombination aus fundamentaler Marktanalyse und Gründer-orientierten Werten das Unternehmen zu einem idealen beruflichen Umfeld für mich macht."

Zu Ryus Investments bei Battery gehören das KI-gestützte Videoüberwachungsunternehmen Coram AI, das in Großbritannien ansässige Unternehmen hyperexponential, das eine KI-gestützte Pricing- und Underwriting-Plattform für Versicherer und Rückversicherer anbietet, Descartes Underwriting, ein Anbieter von parametrischen Versicherungen für Naturkatastrophen und neu aufkommende Risiken, sowie Fairmatic, ein Anbieter von KI-gestützten Versicherungen für Fahrzeugflotten.

Davor war Ryu im Vorstand der Technologieunternehmen MuleSoft, Opower, Clearwater Analytics, Cornerstone OnDemand und Procore Technologies sowie als Chairman von Guidewire tätig. Seine akademische Laufbahn schloss er mit einem A.B. der Princeton University mit höchster Auszeichnung und einem B.Phil. in Philosophie des New College der Oxford University ab, das er als Marshall-Stipendiat besuchte.

"Nur sehr wenige Investoren haben den kompletten Weg von der Gründung über den Börsengang bis hin zum CEO eines börsennotierten Unternehmens zurückgelegt, weshalb Marcus eine einzigartige Kombination aus unternehmerischem Gespür und Empathie für Gründer mitbringt", so Neeraj Agrawal, General Partner bei Battery. "Gründer schätzen ihn sehr, weil er die intellektuellen und emotionalen Anforderungen versteht, die mit der Entwicklung eines Start-ups zu einem wirklich erfolgreichen Unternehmen verbunden sind. Battery hatte das Glück, Investor bei Guidewire zu sein und seine Fähigkeiten unmittelbar miterleben zu können. Wir freuen uns sehr, ihn jetzt zum General Partner zu befördern. Er wird mit Sicherheit einen inspirierenden Einfluss auf die nächste Generation der von Battery unterstützten Unternehmer haben."

