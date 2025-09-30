DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ADNOC/COVESTRO - Der arabische Ölkonzern Adnoc zeigt sich zuversichtlich für die laufende EU-Prüfung der Übernahme des Kunststoffhersteller Covestro. "Wir sind ein strategischer, langfristiger Investor. Deswegen bin ich eigentlich sehr optimistisch", sagte Klaus Fröhlich, Group Chief Investment Officer von Adnoc, dem Handelsblatt. Er unterstrich aber zugleich, dass Adnoc nicht jede Forderung der EU akzeptieren würde. "Es muss eine Balance geben zwischen berechtigten Auflagen und überzogenen Forderungen. Und natürlich gibt es auch für uns eine Grenze", sagte Fröhlich. Die EU fürchtet, dass der Kauf von Covestro durch ein Staatsunternehmen außerhalb der EU den Wettbewerb in Europa verzerren könnte. (Handelsblatt)

VERDANE - Die auf Wachstumskapital spezialisierte europäische Beteiligungsgesellschaft Verdane hat für ihren neuen und bisher größten Private-Equity-Fonds Verdane Freya XII zum Final Closing 2 Milliarden Euro bei Investoren aus 18 Ländern eingesammelt. Etwa 80 Prozent der Kapitalzusagen stammen von bestehenden Investoren. Damit hat Verdane das eingeworbene Kapital bei dem neuen Fonds um 70 Prozent erhöht. Der Vorgängerfonds war bei einem Volumen von 1,1 Milliarden Euro geschlossen worden. Das Fundraising für den neuen Fonds dauerte nur weniger als sechs Monate und damit deutlich kürzer als bei vielen Wettbewerbern, die bis zu zwei Jahre brauchen. (Börsen-Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2025 00:38 ET (04:38 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.