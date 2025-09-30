Bioxyne nutzt den Boom von medizinischem Cannabis in Europa

Anzeige / Werbung

Umsatzsprung markiert ein Durchbruchsjahr für Bioxyne

Der Hersteller alternativer Medizin Bioxyne (ISIN: AU000000BXN6) hat im Geschäftsjahr 2025 eine herausragende Finanzleistung erbracht. Das Unternehmen meldete einen ungeprüften Umsatz von 29,3 Mio. AUD (16 Mio. €) und übertraf damit seine Prognose um 1,3 Mio. AUD (0,728 Mio. €). Dieses beeindruckende Ergebnis wurde durch ein starkes viertes Quartal getragen, das 9,5 Mio. AUD (5,3 Mio. €) Umsatz erwirtschaftete - mehr als das Dreifache des Vorjahreszeitraums und 33% mehr als im dritten Quartal.

Parallel zum Umsatzwachstum verzeichnete Bioxyne im Juni-Quartal einen positiven Cashflow von 1,5 Mio. AUD (0,84 Mio. €). Dies führte zu einem soliden Gesamt-Cashflow für das Geschäftsjahr von 6,2 Mio. AUD (3,4 Mio. €) und unterstreicht die starke operative Effizienz sowie die Fähigkeit zur Cash-Generierung.

Fertigungssparte treibt die Entwicklung voran

Den größten Umsatzbeitrag leistete die Produktionssparte Breathe Life Sciences. Das in Brisbane ansässige Werk stellt medizinisches Cannabis, MDMA und Psilocybin her - Bereiche mit weltweit wachsender Nachfrage und regulatorischer Dynamik. Das Unternehmen meldete im vierten Quartal ein Umsatzwachstum von 204% im Jahresvergleich und festigte damit die Rolle von Breathe Life Sciences als zentraler Wachstumstreiber.

CEO Sam Watson zeigte sich zuversichtlich hinsichtlich der Perspektiven des Unternehmens und hob eine Doppelstrategie hervor, die sowohl die Expansion im Inland als auch international in den Fokus stellt. Watson sagte: " Das Unternehmen war gut aufgestellt, um im Geschäftsjahr 2026 durch die fortgesetzte Expansion in Australien und durch Wachstum auf den britischen und europäischen Märkten, insbesondere in Deutschland, weiteres Wachstum zu erzielen."

Markteintritt in Deutschland sichert zukünftige Pipeline

Ein entscheidender Impuls für weiteres Wachstum erfolgte im Juni, als Bioxyne eine Herstellungs- und Liefervereinbarung im Volumen von 5,6 Mio. AUD mit dem deutschen Anbieter Farmakem und dem Distributor Adrex Pharmaceuticals bekanntgab. Dieses Geschäft markiert nicht nur den formellen Eintritt von Bioxyne in den größten Pharmamarkt Europas, sondern schafft auch eine solide Basis für eine breitere regionale Expansion.

Die Vereinbarung soll ein Eckpfeiler der Strategie für das Geschäftsjahr 2026 werden. Watson erklärte: "Die Vereinbarung mit Farmakem und Adrex wird unsere Aktivitäten in der EU und Großbritannien deutlich stärken. Die anfängliche Versorgung erfolgt aus Australien, bis die Produktionsstätten in der EU und Großbritannien, die sich noch in einem frühen Stadium befinden, eingerichtet sind".

Expansionspipeline und solide Liquidität

Watson wies darauf hin, dass derzeit zusätzliche Verträge sowohl in Australien als auch international verhandelt werden, die weiteres Umsatzwachstum und operative Skalierung ermöglichen dürften. "Wir erwarten, dass in der Region mehrere weitere Verträge abgeschlossen werden, da wir unsere Aktivitäten in ganz Europa und Großbritannien weiter ausbauen" sagte er.

Mit verfügbaren liquiden Mitteln von 7,6 Mio. AUD zum Ende Juni startet Bioxyne in das Geschäftsjahr 2026 aus einer Position der finanziellen Stärke. Das Unternehmen ist gut kapitalisiert, um sowohl organisches Wachstum als auch neue strategische Chancen zu finanzieren, während es seine globale Präsenz weiter ausbaut.

