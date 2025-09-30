EQS-News: Swissnet AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

swissnet Group veröffentlicht Halbjahreszahlen 2025 und steigert Umsatz und Ergebnis deutlich



30.09.2025 / 11:04 CET/CEST

swissnet Group veröffentlicht Halbjahreszahlen 2025 und steigert Umsatz und Ergebnis deutlich Der Konzernumsatz für das 1. Halbjahr 2025 (ungeprüft) belief sich auf CHF 11,3 Mio., ein Anstieg um 91 % gegenüber CHF 5,9 Mio. im 1. Halbjahr 2024, während das Konzern-EBITDA im 1. Halbjahr 2025 auf CHF 2,3 Mio. gegenüber CHF 1,1 Mio. im 1. Halbjahr 2024 anstieg und damit ein starkes profitables Wachstum demonstrierte

Das organische Wachstum auf vergleichbarer Basis für die Gruppe beläuft sich für 1. Halbjahr 2025 gegenüber 2024 auf 27% beim Umsatz und 69% beim EBITDA

Starke Bilanz (ungeprüft) mit CHF 15,5 Mio. Eigenkapital sowie CHF 0,9 Mio. Barmitteln im Vergleich zu CHF 10,8 Mio. Eigenkapial per Ende 2024

Der Halbjahresbericht 2025 einschließlich des Lageberichts für das 1. Halbjahr 2025 steht im Bereich "Investor Relations" der Website zum Download bereit Berg, Schweiz - 30. September 2025 - Die swissnet Group (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD), ein führender Anbieter von ICT-Lösungen, hat die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 bekannt gegeben. Das Halbjahresergebnis des Unternehmens spiegelt die starke operative Dynamik und Profitabilität wider, die nach dem Turnaround im Jahr 2024 erreicht wurde. Die Finanzzahlen für das 1. Halbjahr 2025 beinhalten erstmals die übernommenen Unternehmen swissnet AG (über einen Reverse-Merger), swissnet ICT und Lokalee, die im November 2024 angekündigt und ab Januar 2025 abgeschlossen und konsolidiert wurden. Die swissnet Group hat konsolidierte IFRS-Abschlüsse erstellt und berichtet ihre wichtigsten Finanzkennzahlen in Schweizer Franken. Für das erste Halbjahr 2025 erzielte die swissnet Group Umsätze in Höhe von CHF 11,3 Mio. gegenüber CHF 5,9 Mio. im 1. Halbjahr 2024 und bestätigte damit die zuvor kommunizierte profitable Wachstumsrate. Rund 79% des Umsatzes im 1. Halbjahr 2025 sind wiederkehrend. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) belief sich auf CHF 2,3 Mio. gegenüber CHF 1,1 Mio. im 1. Halbjahr 2024 und bestätigte damit den positiven operativen Hebeleffekt durch Skalierung. Das organische Wachstum auf vergleichbarer Basis der swissnet Group belief sich im 1. Halbjahr 2025 gegenüber 2024 auf 27 % beim Umsatz und 69 % beim EBITDA und bestätigt damit die zuvor angekündigte starke organische Wachstumsstrategie. Im Rahmen der Halbjahreszahlen 2025 veröffentlichte die swissnet Group zudem eine starke aktualisierte Bilanz mit CHF 15,5 Mio. Eigenkapital und bestätigten CHF 0,9 Mio. liquiden Mitteln. In den vergangenen Monaten hat das Unternehmen seine neue Strategie umgesetzt, seine ICT- und KI-gestützten Servicekapazitäten ausgebaut und internationales Wachstum über swissnet MENA in Dubai sowie swissnet APAC in Singapur realisiert. Darüber hinaus konnte die Gruppe bereits mehrere wichtige neue Aufträge in ihren internationalen Regionen sichern, darunter die ersten beiden Kundenverträge von swissnet MENA mit einem Gesamtvolumen von rund AED 500.000 mit wichtigen Kunden aus der Hotellerie und dem Hotelmanagement in den VAE sowie der erste bedeutende Auftrag von swissnet APAC in Singapur mit einem führenden Privatkrankenhaus im Wert von SGD 250.000 zur Lieferung eines In-Room-Entertainment-Systems für 100 Privatstationen mit 200 Smart-TVs und Schaltern. Diese Kundengewinne verdeutlichen die zunehmende Dynamik der Expansionsstrategie der Gruppe im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten und tragen zu einem starken prognostizierten Wachstum für 2025 bei. Der Bericht für das 1. Halbjahr 2025 steht auf der Website von swissnet ( www.swissnet.ag ) im Bereich "Investor Relations" zum Download bereit. ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN FINANZDATEN (Nicht auditiert) SWISSNET AG (nicht auditiert, konsolidiert nach IFRS): In TSD. CHF 1H 2025 1H 2024 %änderung Umsatz 11,333 5,921 91% davon: Hardware 4,832 2,874 68% davon: SaaS 6,502 3,047 113% Bruttomarge in % 64% 91% (30%) Adj. EBITDA * 2,266 1,135 100% Nettoergebnis 832 (11) n.a. Liquide Mittel 865 269 221% Eigenkapital 15,524 6,181 151%

*Adj. EBITDA enthält Anpassungen für einmalige Aufwendungen Über die swissnet-Group Die swissnet-Group ist ein führender Anbieter von standortbezogener Marketingsoftware (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gästehotspots. Die Gruppe bedient unter anderem Kunden aus dem Einzelhandel, dem Gastgewerbe, dem Gesundheitswesen und dem öffentlichen Sektor. Die Tochtergesellschaften unter dem Dach der swissnet Group sind bekannt für ihre herausragende Expertise im Bereich der digitalen Transformation und Software as a Service. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien bietet die swissnet Group ihren Kunden einen spürbaren Mehrwert und Erfolg durch die Verbesserung ihrer Omnichannel-Strategien. Das Unternehmen ist an der Frankfurter Börse notiert und wird im Segment XETRA gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.swissnet.ag. Kontakt Unternehmen

swissnet Group, Berg (Schweiz)

Jonathan Sauppe, Co-CEO

Andre Jochem, Head of IR

jonathansauppe@swissnet.ag

andrejochem@swissnet.ag

Phone: +41 78 307 45 06 Kontakt für die Wirtschafts- und Finanzpresse

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

swissnet@edicto.de

Telefon: +49 69 905 505-53





