Die ThyssenKrupp-Aktie reagiert auf das vorliegende Übernahmeangebot der Stahlsparte durch Jindal verhalten. Am Dienstag verliert sie aktuell leicht und steht bei 11,60 €. Wäre der Verkauf der Befreiungsschlag für einen weiteren Kursanstieg? Stahlsparte rückt in den Mittelpunkt Die neue Strategie des Konzerns ist, die einzelnen Sparten als eigenständige Unternehmen an die Börse zu bringen und dabei Mehrheitsaktionär zu bleiben. Bei nicht börsenfähigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
