Barrick Mining steht aktuell im Fokus der Anleger. Der überraschende Rücktritt von CEO Mark Bristow sorgt zunächst für Schlagzeilen, eröffnet dem Konzern aber auch die Möglichkeit für einen strategischen Neustart. Neue Impulse im Management könnten die Ausrichtung schärfen und das Wachstum ankurbeln. Noch wichtiger ist jedoch der Rückenwind vom Goldmarkt: Mit dem erneuten Allzeithoch des Goldpreises verbessern sich die Gewinnmargen und Cashflows für Barrick deutlich. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit suchen Investoren vermehrt nach sicheren Häfen - davon profitiert Gold ebenso wie die großen Produzenten. Die Kombination aus positiven Marktbedingungen und der Chance auf neue Dynamik im Unternehmen macht die Aktie von Barrick derzeit zu einer spannenden Kaufgelegenheit.